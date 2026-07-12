La Copa del Mundo de 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Francia, España, Inglaterra y Argentina superaron un exigente camino, con actuaciones convincentes y figuras de talla mundial como protagonistas, se mantienen en la lucha por conquistar el trofeo más importante del futbol.

Tras dejar en el camino a rivales de gran nivel, las cuatro selecciones buscarán confirmar que su presencia entre las mejores del certamen no es producto de la casualidad. Cada una de ellas intentará dar el último paso hacia la gran final y acercarse al sueño de coronarse campeona en la edición más grande de la historia.

Lee también Cristo Fernández, actor de Ted Lasso cumple su sueño y debuta como futbolista profesional

Para los aficionados mexicanos hay una noticia adicional que aumenta la expectativa por esta fase decisiva. Luego de seguir el desarrollo del torneo a través de distintas plataformas y señales de televisión, podrán disfrutar de ambos encuentros de semifinales sin costo adicional, gracias a su transmisión en televisión abierta.

Los dos partidos, que prometen emociones de principio a fin y enfrentarán a algunas de las mayores potencias del futbol mundial, fueron confirmados por Televisa y TV Azteca. Las principales cadenas del país llevarán las acciones a millones de hogares, esperando registrar una gran audiencia para una de las etapas más atractivas del certamen.

Lee también Padre de Haaland explota tras la derrota de Noruega: "Siento que nos robaron"

[Publicidad]

HORARIOS Y CANALES DE LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL

Francia vs España

Fecha: Martes 14 de julio

Hora: 12:40 pm

Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

Inglaterra vs Argentina