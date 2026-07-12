La alcaldía Benito Juárez reforzó su estrategia preventiva frente a la temporada de lluvias con el Operativo Lluvias 2026-Blindar BJ 360°, mediante el cual, de enero a julio de este año, ha realizado mil 23 desazolves, 25 sustituciones de la red secundaria de drenaje y el retiro de 400 metros cúbicos de azolve, equivalentes a 640 toneladas de residuos que obstruían la infraestructura hidráulica.

Estas acciones han permitido reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones, así como mejorar la capacidad de desalojo de agua en distintos puntos de la demarcación.

El operativo es coordinado por personal de Servicios Urbanos, Operación Hidráulica, Protección Civil y Blindar BJ 360°, quienes trabajan de manera permanente para atender cualquier contingencia derivada de las precipitaciones.

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Como parte de la estrategia preventiva, la alcaldía mantiene identificadas 24 zonas de atención prioritaria por su susceptibilidad a presentar encharcamientos, principalmente en la zona conocida como La Corbata, donde se ubican colonias como Nativitas, Moderna, Villa de Cortés e Iztaccíhuatl, entre otras.

Para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia, la demarcación cuenta con cuatro equipos hidroneumáticos, dos camiones de volteo, dos malacates manuales, una retroexcavadora, cuatro pipas de agua potable, tres vehículos de emergencia, tres brigadas operativas distribuidas en distintos turnos y un estado de fuerza de 35 elementos especializados para la atención de fenómenos hidrometeorológicos.

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"La prevención salva vidas. En Benito Juárez no esperamos a que ocurran las emergencias para actuar; trabajamos todos los días en el mantenimiento de nuestra infraestructura y en la preparación de nuestros equipos para proteger a las familias de la alcaldía durante esta temporada de lluvias", afirmó el alcalde Luis Mendoza.

Destacó que la coordinación entre las distintas áreas operativas ha permitido mantener una respuesta rápida y eficiente ante las lluvias registradas en las últimas semanas.

"Nuestra prioridad es que las y los vecinos estén seguros. Contamos con personal capacitado, equipo especializado y un monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad. Pero también necesitamos el apoyo de la ciudadanía: no tirar basura en la vía pública es una acción sencilla que hace una gran diferencia para evitar el taponamiento del drenaje y prevenir inundaciones", subrayó.

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La alcaldía Benito Juárez mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, lo que permite alertar a la población sobre posibles afectaciones con hasta 30 minutos de anticipación; además de trabajar en estrecha coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Ante cualquier emergencia relacionada con lluvias, encharcamientos o afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos, la ciudadanía puede comunicarse a la Base Blindar BJ 360° al 800-0500-225 o enviar un mensaje de WhatsApp al 555672-3715, donde recibirán atención inmediata.

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mahc/LL