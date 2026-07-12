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Este lunes 13 de julio comienza la segunda semana de dispersiones a las y los derechohabientes de las diferentes Pensiones del Bienestar.
Estos programas impulsados por el gobierno federal pretenden mejorar la calidad de vida de diversos sectores de la población que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad a través de un apoyo económico.
En esta ocasión, los pagos corresponden al cuarto bimestre del año, es decir, julio-agosto, y se realizarán con el sistema escalonado que normalmente implementa la Secretaría de Bienestar.
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¿Quién recibe su pago este lunes 13 de julio?
De acuerdo con el calendario de pagos oficial para el bimestre julio-agosto, emitido por la dependencia federal a cargo, este lunes 13 de julio le corresponde recibir su depósito a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra "G".
Debido a la cantidad de derechohabientes de los programas con nombres bajo esta letra, se le ha asignado un segundo día de dispersión, por lo que si no recibes tu apoyo este lunes, será depositado a tu tarjeta el martes 14 de julio.
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Es importante recordar que estas fechas establecen el día a partir del cual podrás ver reflejado el dinero en tu cuenta y no es necesario que lo administres inmediatamente. Asimismo, hay que recalcar que puedes retirar el efectivo sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, puedes pagar con tu tarjeta en negocios y establecimientos o puedes realizar transferencias utilizando la aplicación del banco mencionado.
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Los pagos continuarán distribuyéndose hasta el próximo miércoles 29 de julio en el siguiente orden:
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- Miércoles 15 de julio: H, I, J, K
- Jueves 16 de julio: L
- Viernes 17 de julio: M
- Lunes 20 de julio: M
- Martes 21 de julio: N, Ñ, O
- Miércoles 22 de julio: P, Q
- Jueves 23 de julio: R
- Viernes 24 de julio: R
- Lunes 27 de julio: S
- Martes 28 de julio: T, U, V
- Miércoles 29 de julio: W, X, Y, Z
¿Cuánto dinero da cada programa?
A 2026 los diversos Programas para el Bienestar dan la cantidad de:
- Pensión a Adultos Mayores: 6,400 pesos
- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
- Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos
- Sembrando Vida: 6,450 pesos (al mes)
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