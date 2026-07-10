Con la llegada de las lluvias durante el verano, es común que aumente la presencia de insectos como hormigas, mosquitos, arañas y cucarachas alrededor del hogar. Ante esta situación, muchas personas recurren a remedios naturales para mantener a estos visitantes alejados sin utilizar productos químicos agresivos que pongan en riesgo la salud de la familia.

En ese sentido, uno de los trucos más populares consiste en rociar vinagre en la entrada de la casa, un método que ha generado gran expectativa entre los amantes de la limpieza por su sencillez y bajo costo.

Por este motivo, a continuación te explicaremos cual es la manera correcta de aplicarlo y por qué sus beneficios son tan efectivos.

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¿Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de tu casa?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades antibacterianas que desprende un olor intenso que resulta desagradable para muchos insectos.

Además de actuar como un repelente natural para ciertos insectos, el vinagre también funciona como un excelente limpiador doméstico, ya que ayuda a eliminar restos de suciedad y grasa de las superficies.

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Para aplicar este remedio solo necesitas:

1 taza de vinagre blanco

1 taza de agua

Un atomizador

Paso a paso

Mezcla partes iguales de agua y vinagre blanco dentro del atomizador. Agita ligeramente para integrar ambos ingredientes. Rocía la mezcla en la entrada principal de la casa, marcos de puertas, ventanas y otros puntos por donde suelen ingresar los insectos. Repite la aplicación dos o tres veces por semana o después de una lluvia intensa.

Diluye 4 cucharadas de vinagre blanco en 2 tazas de agua, remoja la prenda con la mezcla durante 30 minutos y enjuaga con agua fría. Foto: Unsplash

Antes de utilizar la mezcla, realiza una prueba en una pequeña zona, ya que el vinagre puede afectar superficies materiales delicadas como mármol o algunos acabados de madera.

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Cabe señalar que este método puede ayudar a alejar a algunos insectos, sin embargo, no sustituye un control de plagas profesional.

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