Mantener el colchón limpio es fundamental para prolongar la vida útil de este elemento indispensable en cualquier habitación y garantizar un descanso saludable. Sin embargo, con el paso del tiempo, es común que aparezcan manchas amarillas provocadas por sudor, humedad, bebidas, polvo que favorecen la acumulación de bacterias y ácaros.

Por este motivo, si buscas una solución práctica y económica, a continuación te compartimos el efectivo truco que utilizan los profesionales de la limpieza hotelera para este tipo de manchas en los colchones.

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Profesionales en la industria hotelera saben el truco para eliminar las manchas en los colchones. Foto: Especial

Así eliminan los hoteles las manchas amarillas de los colchones

Aunque las sábanas actúan como una barrera protectora, el colchón absorbe diariamente humedad e indirectamente se impregna de las células muertas de la piel y también de polvo, que a la larga terminan por decolorar algunas partes de la superficie.

En ese sentido, existe una mezcla que de acuerdo con el sitio experto Winsham, es famosa entre la industria hotelera para eliminar el color amarillento de los colchones a base de bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

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La limpieza es escencial dentro de las habitaciones de los hoteles. Foto: El Universal

Ingredientes:

1 taza de agua oxigenada

3 cucharadas de bicarbonato de sodio

Unas gotas de jabón líquido neutro

Un atomizador

¿Cómo aplicar la mezcla?

Coloca todos los ingredientes en un atomizador y agita suavemente. Antes de aplicar recuerda retirar las sábanas y aspirar la superficie del colchón para eliminar el polvo.

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Rocía una pequeña cantidad de la mezcla sobre la mancha y deja actuar entre 10 y 15 minutos, luego frota con ayuda de un cepillo suave o un paño de microfibra y retira el exceso de humedad con un paño limpio

Deja secar completamente en un lugar bien ventilado antes de volver a colocar la ropa de cama.

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