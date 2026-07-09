La fama del Dr. Simi ya traspasó fronteras y, como muestra de ello, la popular botarga de Farmacias Similares debutó el pasado 7 de julio en la televisión estadounidense al sorprender al comediante británico James Corden con un baile muy especial.

El impacto mediático del personaje mexicano, se volvió todo un tema de conversación en redes sociales durante el Mundial 2026, por este motivo en la emisión del programa "After Hours" de la cadena Fox Sports, dedicado a la cobertura del torneo internacional, James Corden se declaró su fan.

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Dr. Simi. Foto: Redes Sociales

Dr Simi sorprende en programa de James Corden

Con un formato estilo late night show, Corden presentó una cápsula dedicada al Dr. Simi, donde aparecen varias botargas bailando reguetón en medio de los festejos mundialistas de la afición y destacó su trabajo como la “Mascota no oficial de la Selección Mexicana”.

Sin embargo, al estar acompañado en el estudio por su padre, Malcolm Corden, el humor irreverente del presentador se hizo presente al asegurar que el personaje se parecía físicamente a su padre, “Ponte un bigote y podrías ser tú, papá”.

Ante el chiste de su hijo, Malcom sorprendió al público al caminar hacia la pista deciendo: “el Dr. Simi es un viejo amigo y está aquí esta noche”. Al presentar a la botarga, el padre del comediante se puso a bailar junto al Dr. Simi.

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El épico momento se volvió viral en redes sociales al ser compartido por los usuarios y la cadena televisiva.

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