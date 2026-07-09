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Es una de las figuras más polémicas del mundo de la moda y, ahora, también es el cuarto habitante confirmado de "La casa de las famosos México".
Como ya se ha hecho costumbre, esta noche la producción del reality reveló otro un nombre más de la lista de nuevos participantes, y aunque muchos ya lo esperaban, la llegada del stylist causó sorpresa.
Durante su presentación, y fiel a su sentido del humor ácido, Rendón aseguró que su objetivo no es caer bien; sino mostrarse tal cual es y, obviamente, llegar a la final: "Todo México va a escuchar lo que pienso y espero que no lo tomen a mal", dijo.
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