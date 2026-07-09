Más de tres décadas después de conmover al público con la amistad entre un niño y una orca, "Liberen a Willy" volverá al cine.

De acuerdo con información publicada por Variety y The Hollywood Reporter, Warner Bros ya prepara una nueva versión de este clásico, aunque apenas se encuentra en etapa de desarrollo.

Los medios estadounidenses afirmaron que el estudio ya contrataron a las guionistas Mary-Margaret Kunze y Jade Halley Bartlett para adaptar la historia; mientras que en la producción estarán los hermanos Anthony y Joe Russo.

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Estrenada en 1993, "Liberen a Willy" cuenta la historia de Jesse, un niño huérfano que desarrolla una amistad con Willy, una orca que vive en cautiverio dentro de un parque acuático. Juntos idean un plan para devolver al animal al océano, en una historia que convirtió a la cinta en uno de los mayores éxitos familiares de la década.

La película fue un fenómeno al recaudar más de 153 millones de dólares en la taquilla mundial, cifra que superó por mucho a los 20 millones de su presupuesto. Su éxito dio origen a tres secuelas, una serie animada y una continuación lanzada directamente en video.

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Keiko, la orca que interpretó a Willy, se convirtió en un símbolo de la lucha contra el cautiverio de estos animales e impulsó una campaña internacional para intentar devolverla a su hábitat natural.

Otro de los elementos más recordados de la película fue "Will You Be There", tema interpretado por Michael Jackson y que formó parte del soundtrack.

Hasta ahora, no se han revelado más detalles sobre la historia, el elenco o la fecha de estreno; sin embargo, se suma a la ola de reboots con los que Hollywood busca revivir grandes títulos, entre los que destaca "El proyecto de la Bruja de Blair".

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