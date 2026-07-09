Hace tres años un accidente vehicular que la mantuvo prácticamente sin poder hacer nada, hizo que la actriz Regina Pavón se enfocara tanto en la música que ahora se apresta para el lanzamiento de su EP.

La actriz de “Oscuro deseo” y “El Rey: Vicente Fernández”, producción última donde dio vida a “Cuquita”, la esposa del Charro de Huentitán, estaba feliz con su trabajo, pero también cargaba con la pérdida de su padre.

Y entonces ocurrió el accidente que le ayudó a dar agregado a su vida a través de la composición gracias a lo cual ya publicó el tema “Soledad” y, en septiembre, será entregado un EP, pensando en un álbum para 2027.

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“La primera fue ‘Desperté’, la escribóí después del accidentde y esa fue la razón de que comenzara a hacer música, el accidente fue el que me tuvo de ociosa en la casa, no podía hacer nada, como hacer ejercicio al menos, y estaba ahi viendo la música, recordando por que me volví fan de Calle 13”, cuenta Regina.

Así que adoptó al rap como su línea musical cuyas primeras muestras ya están en línea.

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“Se va a ir sacando un tema por mes, hasta septiembre, ya el disco sería hasta el próximo año”, detalla.

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Con Derbez

Eso sí, aunque enfocada en eso, no ha dejado de lado su lado actoral. Ahora espera el estreno de la serie “Hotel todo incluido”, inspirada en la película “Infelices para siempre”.

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La nueva producción liderada por José Eduardo Derbez y Sofia Castro llegará a la platfaorma de ViX a finales del mes próximo. Ahora todo girará en torno a un hotel donde los huéspedes pueden cumplir deseos.

“Tiene su conexión con la película, ahora son los empleados del hotel los que llevan todo y suceden historias distintas. Iván Amozurrutia (“El niñero”) y yo tenemos por ahí una cosa importante”, adelanta brevemente Regina.

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melc