Tener ropa de cama fresca, limpia y con un buen aroma es algo que todos queremos a la hora de ir a dormir después de un día largo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las sábanas pueden tornarse amarillentas o mancharse, haciendo que luzcan sucias aunque acaben de ser lavadas.

Esto se debe a una variedad de factores como la combinación de sudor, restos de grasa corporal y/o piel muerta, humedad, entre otros, y suele ser esperado tras un tiempo de uso.

Por ello, aquí te contamos el truco casero que ayuda a evitar, reducir y eliminar manchas o el tono amarillento de la ropa de cama, devolviéndole el color original y prologando la vida útil de tus sábanas.

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Conoce el tip efectivo y económico que hará que tu ropa de cama siempre luzca fresca y como nueva. Foto: Pexels

Truco casero para lavar y desmanchar sábanas

Desmanchar tus sábanas es más fácil de lo que parece y probablemente ya cuentas con todos los ingredientes en casa. Necesitarás:

Vinagre

Sal

Jabón para trastes

1 cubeta o charola donde quepan las sábanas

donde quepan las sábanas Agua caliente

Paso 1:

Llena la charola o cubeta de agua caliente. Asegúrate de echar suficiente agua, es decir, hasta que las sábanas puedan quedar completamente sumergidas.

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Ahora vierte una taza de vinagre, una taza de sal y media taza de jabón para trastes y revuelve hasta que se incorporen todos los ingredientes con el agua.

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Estos son algunos de los ingredientes del limpiador casero. Foto: EL TIEMPO

Paso 2:

Mete las sábanas a la charola o cubeta y muévelas dentro del agua (con cuidado de no quemarte), para asegurarte de que se empapen completamente de la mezcla líquida.

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Déjalas reposar en el quitamanchas casero por dos horas.

Paso 3:

Retira tus sábanas de la mezcla casera y lávalas como normalmente lo harías. Si usas lavadora, vierte el agua en la que remojaste las sábanas a la lavadora, agrega tu detergente para prendas usual y programa el ciclo de lavado como lo harías. En caso de que laves a mano, también utiliza el agua del remojo para el lavado.

Sin importar qué método utilices, asegúrate de que el agua con la que se laven las sábanas después de remojarlas esté al tiempo (no caliente ni fría).

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Mantener la higiene de la ropa de cama es esencial para la salud de la piel / Foto: Pexels

Paso 4:

Después del lavado deja tus sábanas secar al sol, al aire libre o en la secadora.

NOTA IMPORTANTE: si utilizas secadora únicamente mete tus sábanas al electrodoméstico si estás satisfecho con los resultados. En caso de que notes que todavía hay manchas o luce amarillenta la tela, repite el proceso.

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