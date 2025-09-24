El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Al vivir en espacios pequeños, se corre el riesgo de que la ropa de cama como sábanas y colchas demoren más tiempo en secarse y que al momento de colocarlas, ya hayan perdido el olor a limpio y su característica sensación de frescura.

Para evitar que esto pase y asegurar que el olor a limpio se quede durante un largo tiempo, te traemos los mejores trucos para que tus sábanas huelan delicioso.

Descubre cómo mantener el olor a limpio en las sabanas. Foto: Especial

¿Cómo lograr que las sábanas tengan un aroma delicioso?

La clave está en el lavado, este es un paso esencial para mantenerlas libres de malos olores. Al lavar se puede añadir unas gotas de aceites esenciales como lavanda o eucalipto al ciclo final de enjuague para perfumar las fibras de las telas.

En ese sentido, recientemente se viralizó en TikTok un sencillo truco para perfumar las sábanas y mantener la sensación de frescura cada noche, lo mejor de todo es que las cosas que necesitarás se encuentran fácilmente en casa.

Aromatizante casero para ropa de cama

Materiales:

Atomizador pequeño

Media taza de suavizante para ropa

Media taza de agua

Media taza de alcohol

Para preparar este aromatizante, lo único que se debe hacer es mezclar todo en la botella del atomizador y rociar un poco al terminar de tender la cama.

Otros trucos para mantener un aroma agradable en la habitación

Un tip es utilizar vinagre blanco en combinación con el detergente, durante el último ciclo de enjuague para neutralizar los olores y dejar una fragancia fresca.

en combinación con el detergente, durante el último ciclo de enjuague para neutralizar los olores y dejar una fragancia fresca. De igual forma, almacenar correctamente las prendas es importante para asegurar que huelan siempre bien, así que una vez que estén limpias y secas , coloca bolsitas de hierbas aromáticas como lavanda o romero.

correctamente las prendas es importante para asegurar que huelan siempre bien, así que una vez que estén , coloca como lavanda o romero. Si guardas la ropa de cama en un lugar con poca ventilación, coloca en un recipiente pequeño o un costal de tela un poco de bicarbonato en las esquinas para que absorba la humedad.

