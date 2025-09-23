Más Información

⁠Influencer se vuelve viral en TikTok por reparar baches en Nuevo León y usuarios lo invitan a CDMX

Taylor Swift estrena "The Life of a Showgirl": ¿Cuánto cuestan los boletos en cines de México?

⁠Caso “Papayita”: lanzan corrido en honor a Carlos Gurrola, tras muerte por presunta broma de compañeros de trabajo

Huracán Narda categoría 1: así será su impacto en la costa pacífica de México

Día Internacional de la Lengua de Señas: ¿Por qué se conmemora este 23 de septiembre?

Durante esta temporada, las lluvias dejaron estragos en varias ciudades del país, afectando vialidades concurridas con grandes baches que representan un peligro para los automovilistas.

En ese sentido, por medio de se volvió tendencia la labor social que realiza Manuel Cantú, mejor conocido como “El Potro”, un influencer que recorre las calles de Nuevo León .

Cantú es abogado de profesión y se describe en redes sociales como activista, donde gracias a su labor rellenando baches ha generado millones de vistas y el reconocimiento de los cibernautas.

Problema de baches en México. Foto: Luis Camacho | El Universal
Influencer se vuelve viral en TikTok por reparar baches en Nuevo León

Sin importar si es de día o de noche, el creador de contenido comparte su labor en TikTok, donde a bordo de su camioneta y con ayuda de unos conos para señalar que está trabajando, implementa todo tipo de maquinaria para reparar la vialidad.

Asimismo, algunos usuarios además de aplaudir su labor, han destacado el costo de la maquinaria y los materiales que utiliza “El Potro”, reconociendo la cantidad de dinero que invierte.

En sus videos con más de 10 millones de vistas, al terminar de reparar los baches, coloca su sello característico al pintar una herradura de caballo, donde las personas pueden reconocer que el influencer estuvo en el lugar.

@manuelcantunl

Mientras otros esperan el presupuesto…. yo ya agarré la pala. Me vine a tapar este Mega Bache ubicado en la Av. Lázaro Cardenas en Guadalupe; Nuevo León 🐎🐎🐎 #ElPotroenAcción #TrabajoParejo #ElPotro #Baches #ManuelCantú #GuadalupeNL

♬ sonido original - Manuel Cantú

Cabe destacar que en los comentarios de sus clips, los internautas de la CDMX le piden su ayuda para restaurar las calles de la capital del país, pues actualmente enfrenta un grave problema de baches y socavones.

  • "Este señor hizo más en un día que lo que ha hecho el gobierno"
  • "Debería de venir a la Ciudad de México, aquí estamos como si estuviéramos en la luna por tanto cráter"
  • "Mi admiración y respeto"
  • "Necesitamos un Manuel Cantú en la CDMX"
  • "Tantas desgracias se hubieran evitado en la ciudad si hubieran mas personas como tú"

