Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión a Héctor Taurino Landa Cabrera, un exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con dicha dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, indicó que el exadministrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, entre 2011 y 2018, fue detenido en Xalapa, Veracruz, donde se confirmó su presencia en un domicilio en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad se ejecutó un operativo controlado con los fines de asegurarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente.

Según la esta Agencia, la empresa Arrendadora Franllutti entregó a Landa Cabrera una residencia localizada en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, valuada en más de 15 millones de pesos, como supuesto pago por un contrato de prestación de servicios que no fue hecho.

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La FGR afirmó que los elementos ministeriales desarrollaron técnicas de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y trabajos de inteligencia para localizar al exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria.

Destacó que su identificación se dio gracias al trabajo previo del personal de la AIC, con el acompañamiento del SAT, con la finalidad de obtener información de Héctor Taurino Landa Cabrera, quien posiblemente cometió hechos constitutivos de delito, al incrementar su patrimonio de forma injustificada, además de que probablemente habría recibido un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue llevado a cabo.

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Agregó que, a partir de datos de prueba, obtenidos por personal de la AIC, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, pidió y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión contra Landa Cabrera.

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