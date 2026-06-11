El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó la amenaza en contra de la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, a quien le enviaron una corona funeraria a su casa, ayer.

Los legisladores priistas hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para garantizar su seguridad e investigar los hechos.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada, pidió a la Comisión Permanente hacer un llamado urgente al Gobierno Federal para que se implementen medidas de protección a Paola Gárate y su familia, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

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En un Punto de Acuerdo, el congresista pidió garantizar la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de la diputada. Además, exigió a nombre de la bancada del PRI que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y realice una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables de estos hechos.

“La defensa de la legalidad, de la libertad de expresión y de la representación popular exige que quienes ejercen la función legislativa puedan hacerlo sin amenazas, sin presiones y sin poner en riesgo su integridad personal y la de sus seres queridos”, refiere el documento.

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