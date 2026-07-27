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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza esta mañana su conferencia matutina desde Palacio Nacional para abordar diversos temas relacionados con el país y los avances en su gobierno.
Sigue aquí el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y mantente informado.
Nación 09:31 AM
Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 08:57 AM
Luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, acusara a Brasil y México de financiar "campaña antiargentina", la presidenta Sheinbaum Pardo dice que "Es falso, no hay ninguna campaña en contra", al argumentar que hay determinación de los pueblos y señalar que "al contrario", México recibe acusaciones desde otros países.
Nación 08:45 AM
Sheinbaum Pardo evita opinar sobre la implementación del examen presencial de la UNAM porque es una universidad autónoma e indica que le corresponderá a la misma universidad resolver el problema que actualmente enfrenta debido a anomalías que se presentaron en los resultados del examen.
Nación 08:42 AM
Luego de que hubiera diversas inconsistencias en el examen de admisión a Licenciatura de la UNAM, Mario Delgado dice que la SEP ha estado en comunicación con autoridades universitarias y que continúan las inscripciones de los aspirantes que fueron aceptados en la máxima casa de estudios.
Nación 08:40 AM
Sheinbaum califica de falsas las acusaciones de Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, quien dijo que Ernesto Ruffo Appel es un "preso político" de este gobierno y argumenta que hubo suficientes pruebas recabadas por la FGR para señalar al exgobernador de Baja California por los delitos de huachicol fiscal.
Nación 08:30 AM
Tras el video difundido en redes sociales donde se muestra a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa adjudicándose una masacre de 10 personas en Fresnillo, Zacatecas, y lanzando amenazas directas al gobernador David Monreal para exigirle que cumpla supuestos acuerdos previos con su organización, Claudia Sheinbaum señala que se comprobó que era falso.
“En el gabinete nos informaron, ese día, cuando salió el video, que no era un video, no sé si llamarle montaje, pero no es un video real, ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona, de todas maneras se investiga, pero eso fue lo que se nos informó en el gabinete”, expresa.
Nación 08:30 AM
Sobre los comentarios de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, quien dijo que ya no habría elecciones en su país, para que no llegara la derecha a dicha nación, la Presidenta comenta que México siempre estará de acuerdo con la determinación de los pueblos.
Nación 08:28 AM
La Presidenta pide presentar videos sobre los jóvenes deportistas que han destacado en sus respectivas competencias y señala que "no creo que hayan estado ocho horas en el celular".
Nación 08:13 AM
Sheinbaum asegura que hay preocupación por parte de las madres y padres de familia respecto al uso de celulares en las escuelas, pero se buscará un consenso para que esta iniciativa de regulación se implemente en las escuelas.
Nación 08:13 AM
Lucía Magis Weinberg, profesora del departamento de Psicología de la Universidad de Washington
Nación 08:00 AM
Tania Jiménez García, directora general de Concieo A. C. Ciudad de México, explica que la dopamina natural se da cuando realizamos actividades cotidianas que nos dan placer, pero se da una sobrecarga de esta sustancia química cuando se usan drogas o tecnología.
Resalta que la corteza prefrontal en los menores de edad se ve afectada por el uso de tecnologías y destaca que las adicciones comparten pérdida de control, deseo intenso, seguir utilizando aunque causen problemas, intensidad y la abstinencia.
Indica que la Clínica Restart ayuda con esta situación; sin embargo, el quitar un dispositivo electrónico varía respecto a la edad:
- De 0 a 6 años, un periodo de un día a una semana
- De 6 a 12 años, un periodo de 1 mes
- De 13 a 20 años, no se quita el dispositivo, sino que se disminuye su uso, para evitar conductas de autodestrucción o agresividad para otros
Resalta que las nuevas generaciones perderán 20 años de su vida en redes sociales.
Nación 07:53 AM
En el marco de la iniciativa de regulación de celulares para menores de edad en las escuelas, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, habla sobre el uso de tecnologías y redes sociales en niños y adolescentes y presenta un informe sobre cómo impacta este en el cerebro y hábitos de los menores de edad.
"Por ejemplo, está comprobado que los adolescentes que checan las redes sociales son más probables a la aprobación de sus amigos y familiares", comenta.
Nación 07:48 AM
Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, inicia mencionando que las estaciones que venden diésel y no cumplen con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Diésel; destaca que el precio promedio nacional es de 27.05 pesos.
Respecto al precio nacional de la canasta básica, el procurador menciona que la meta es de 910 pesos.
Informa que en la Revista del Consumidor de julio de 2026 se incluye una guía de consumo de camarón mexicano.
Nación 07:45 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
apr
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