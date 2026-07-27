Tania Jiménez García, directora general de Concieo A. C. Ciudad de México, explica que la dopamina natural se da cuando realizamos actividades cotidianas que nos dan placer, pero se da una sobrecarga de esta sustancia química cuando se usan drogas o tecnología.

Resalta que la corteza prefrontal en los menores de edad se ve afectada por el uso de tecnologías y destaca que las adicciones comparten pérdida de control, deseo intenso, seguir utilizando aunque causen problemas, intensidad y la abstinencia.

Indica que la Clínica Restart ayuda con esta situación; sin embargo, el quitar un dispositivo electrónico varía respecto a la edad:

De 0 a 6 años, un periodo de un día a una semana

De 6 a 12 años, un periodo de 1 mes

De 13 a 20 años, no se quita el dispositivo, sino que se disminuye su uso, para evitar conductas de autodestrucción o agresividad para otros

Resalta que las nuevas generaciones perderán 20 años de su vida en redes sociales.