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La alcaldía Azcapotzalco inició los Cursos de Verano 2026 gratuitos en 20 espacios distribuidos a lo largo de la demarcación para estás vacaciones.
A través de un comunicado, la demarcación detalló que la alcaldesa Nancy Núñez encabezó el inicio de los Cursos de Verano 2026 desde el Deportivo Azcapotzalco, con un festival para niñas y niños que participarán en las actividades durante el periodo vacacional.
Los cursos de verano se encuentran en bibliotecas, deportivos, casas de cultura y parques, donde ya se encuentran inscritos más de 600 niñas y niños.
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La alcaldesa destacó que, durante los cursos, las y los menores realizarán actividades enfocadas en desarrollar su potencial y talentos en disciplinas como basquetbol, fútbol, artes marciales, música, teatro, artes plásticas y danza, entre otras.
Además, recibirán capacitación en temas de salud mental, prevención de adicciones, huertos urbanos y cultura de la paz.
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