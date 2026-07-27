Si hubo un personaje que logró robarse el corazón de los aficionados durante el Mundial 2026, ese fue el Pato Merlín. Lo que comenzó como la historia de un pequeño pato que apareció en los festejos durante los partidos de México terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que conquistó TikTok, Instagram y miles de seguidores que siguieron de cerca su historia y la de la familia que hoy lo cuida.

Pato Merlín inspira la nueva colección de Panam. Foto: Cortesía Panam

Ahora, ese cariño da un salto al mundo de la moda gracias a Panam, que presentó una colaboración de edición limitada inspirada en Merlín como parte de la inauguración de su nueva tienda en Parque Toreo, en Naucalpan.

Pero esta colección va más allá del diseño. La marca anunció que un porcentaje de las ventas será destinado al cuidado y protección del Pato Merlín, convirtiendo cada compra en una forma de apoyar al protagonista más inesperado que dejó la temporada futbolera.

Así son los tenis del Pato Merlín

La colección apuesta por una silueta deportiva en color blanco que deja que los detalles hablen por sí solos. El modelo combina paneles lisos con acabados en gamuza gris claro en la puntera y el talón, creando una base neutra sobre la que destacan las agujetas en un intenso color naranja, un guiño al característico pico de Merlín.

Disponibles únicamente en Panam Plaza Toreo. Foto: Cortesía Panam

Uno de los elementos más llamativos son los cinco pines coleccionables que acompañan al par. Cada uno muestra al pato en diferentes ilustraciones y versiones, permitiendo personalizar los tenis según el estilo de quien los use.

Como toque final, el diseño incorpora un dije metálico en forma de pato, sujeto con una pequeña cadena, que puede retirarse para utilizarse como llavero o accesorio. Además, el par incluye tres juegos de agujetas —blancas, naranjas brillantes y naranjas mate— para cambiar el look del calzado cuando quieras.

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Un mini patito que te acompaña. Foto: Cortesía Panam

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Solo habrá 200 pares disponibles

Esta colaboración estará disponible exclusivamente en la nueva tienda Panam de Parque Toreo, donde únicamente se venderán 200 pares en distintas siluetas. Los precios van de 549 a 949 pesos, dependiendo del modelo, y estarán disponibles hasta agotar existencias.

Con esta edición especial, Panam no solo convierte al Pato Merlín en protagonista de una colección para fans y coleccionistas, sino que demuestra que una historia nacida en internet también puede caminar hacia el mundo de la moda.

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