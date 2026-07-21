Antes de que un bolso se vuelva viral o unos zapatos aparezcan en todos los aparadores, hay un lugar donde muchas de esas tendencias comienzan a tomar forma: SAPICA.

La feria de cuero, calzado y marroquinería más importante de América Latina celebrará su edición 95 del 11 al 13 de agosto en el Poliforum León, Guanajuato, reuniendo a diseñadores, fabricantes, compradores y marcas que definirán el futuro del calzado mexicano.

Y aunque durante años ha sido vista como un encuentro de negocios, hoy también se ha convertido en un termómetro de lo que veremos en las próximas temporadas.

Mucho más que una feria de zapatos

SAPICA concentra cerca del 90% de la oferta nacional del calzado, convirtiéndose en uno de los eventos más relevantes para una industria que tiene a León como su capital.

En esta edición participarán más de 380 expositores, alrededor de 2 mil marcas y se espera la visita de más de 28 mil asistentes provenientes de 17 países, además de aproximadamente 2 mil 700 compradores especializados, quienes buscarán las colecciones que llegarán a tiendas dentro y fuera de México.

La expectativa también es generar alrededor de 14 mil encuentros de negocio, reforzando el papel de León como uno de los centros productores de calzado más importantes del continente. Aquí nacen muchas de las tendencias que después llegan a las tiendas

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Aunque SAPICA funciona como una plataforma comercial, también es uno de los primeros espacios donde pueden verse los materiales, colores, siluetas y acabados que dominarán el mercado durante los próximos meses.

Desde propuestas de calzado femenino y masculino hasta marroquinería, accesorios y artículos de piel, la feria funciona como un escaparate donde fabricantes y diseñadores presentan sus nuevas colecciones a compradores nacionales e internacionales. Es, en pocas palabras, el backstage de la moda antes de que las tendencias lleguen al consumidor.

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León reafirma su lugar como la capital del calzado

Durante la presentación oficial en Ciudad de México, autoridades municipales y representantes de la industria destacaron el papel que León mantiene dentro del sector.

Representantes de Sapica. Foto: Cortesía Sapica

Actualmente, siete de cada diez pares de zapatos fabricados en México nacen en esta ciudad, una cifra que refleja el peso de una industria que durante décadas ha impulsado la economía local y que hoy busca fortalecer su presencia internacional.

Además, esta edición coincide con las celebraciones por los 100 años de SAPICA y el 450 aniversario de la fundación de León, consolidando al encuentro como uno de los eventos más importantes para la moda mexicana.

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Una cita clave para la moda hecha en México

Playera oficial de Sapica 95 diseñada por Anuar Layón. Foto: Cortesía Sapica

Más allá de las cifras, SAPICA sigue demostrando que el diseño mexicano tiene un papel cada vez más relevante dentro de la conversación global.

En un momento donde el consumo local, la innovación y la manufactura nacional cobran mayor importancia, la feria vuelve a convertirse en el punto de encuentro donde la creatividad, el negocio y la moda caminan en la misma dirección.

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