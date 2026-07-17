Los accesorios siguen demostrando que pueden transformar un outfit por completo y, esta temporada, Cloe apuesta por una de las tendencias que continúa dominando el street style: los mini bolsos. Con su nueva colección Own Your Mini, la firma mexicana presenta una propuesta donde el tamaño pasa a segundo plano para darle protagonismo al diseño, el color y la personalidad.

Own Your Mini. Foto: Cortesía Cloe

Bajo el concepto “Lleva menos, diciendo más”, la colección reinventa algunos de los modelos más reconocibles de la marca en una versión compacta, pensada para acompañar desde un café con amigas hasta una cena o una escapada de fin de semana.

Mini Bag Big Style

Lejos de convertirse en un simple accesorio decorativo, los nuevos mini bolsos fueron diseñados para llevar lo esencial sin renunciar al estilo. No son charms ni versiones simbólicas de un bolso tradicional, sino piezas funcionales que conservan el ADN de Cloe en un formato más ligero y contemporáneo.

Los mini bolsos de Cloe están disponibles en varios colores y modelos. Foto: Cortesía Cloe

La campaña también deja claro el mensaje: los accesorios pequeños pueden tener un gran impacto. Basta ver la imagen principal de la colección, donde varios mini bolsos aparecen dentro de una vitrina con la frase “Break in case girls night out”, como si fueran ese imprescindible al que siempre recurres antes de salir.

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Los colores que combinarán con todo

Lleva menos, diciendo más. Foto: Cortesía Cloe

La colección reúne una paleta versátil que va desde tonos neutros, como beige, blanco y negro, hasta opciones más vibrantes en rojo, ideales para quienes buscan convertir el bolso en el punto focal del look.

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Las siluetas mantienen líneas limpias, acabados elegantes y herrajes metálicos que aportan un aire sofisticado, mientras que su tamaño permite llevar únicamente lo indispensable: celular, tarjetas, llaves y algunos básicos de belleza.

Los mini bolsos ya están disponibles en línea y tiendas. Foto: Cortesía Cloe

Con Own Your Mini, Cloe confirma que la tendencia de los mini bags sigue más vigente que nunca y que, en ocasiones, el accesorio más pequeño es el que termina robándose todas las miradas. La colección Own Your Mini ya está disponible en línea a través de: cloe.com y en las boutiques Cloe.

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