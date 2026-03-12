La relación entre arte y moda encuentra una nueva expresión en la colaboración entre Clōe y el artista español Ricardo Cavolo, quienes presentan una colección especial inspirada en la obra “A volar”.

Carlos Ruiz Velasco y Ricardo Cavolo. Foto: Cortesía Clōe

Esta propuesta forma parte de Clōe Gallery, la plataforma creativa de la marca dedicada a explorar el diálogo entre diseño, arte contemporáneo y objetos cotidianos.

El resultado es una edición limitada que transforma bolsos, mochilas y accesorios en piezas visualmente vibrantes que funcionan casi como amuletos para el viaje diario.

La colección parte de una idea sencilla pero poderosa: cada vez que salimos de casa llevamos un bolso con nosotros, un objeto que guarda lo necesario para enfrentar el día, casi como si preparáramos una mochila para una pequeña odisea.

El simbolismo detrás de “A volar”

La nueva colección de Clōe x Ricardo Cavolo mezcla ilustración, color y diseño en una propuesta llena de simbolismo inspirada en la obra "A volar". Foto: Cortesía Clōe

La narrativa visual de la colección surge directamente de la obra "A volar", donde Cavolo propone incorporar símbolos que acompañen al usuario en su camino.

“El pájaro era un elemento muy significativo para mí”, explicó el artista durante la presentación en Ciudad de México. “Es un animal que migra, pero no se pierde, porque siempre sabe dónde está el norte. Me parecía bonito poner un pájaro en el bolso para que te guíe hasta tu destino”, detalla.

A partir de esa idea, Cavolo desarrolló un universo visual que combina aves, flores y llamas, elementos recurrentes en su trabajo. Mientras los pájaros simbolizan la guía y la dirección, las flores representan la belleza que acompaña el recorrido, y el fuego aporta la energía característica de su estilo artístico.

El resultado es un imaginario lleno de color y movimiento, donde cada pieza se convierte en una pequeña narrativa visual.

El reto de llevar el arte a la moda

Aunque el artista es reconocido por sus murales e ilustraciones, trasladar su estilo a una colección de accesorios implicó un reto creativo importante.

La colección incluye más de 25 piezas, por lo que el diseño debía adaptarse a diferentes formatos sin perder impacto visual. Para Cavolo, la clave fue crear un sistema gráfico orgánico capaz de crecer o reducirse según la pieza.

“Si hubiera hecho un retrato, habría sido difícil adaptarlo a tantos formatos”, explicó. “En cambio, los pájaros, las flores y el fuego permiten construir composiciones que funcionan en cada producto”, añadió el artista.

Ricardo Cavolo en la presentación de la nueva edición de Clōe Gallery 2026. Foto: Cortesía Clōe

Leer también: El estilo cowboy de Selena Gomez en el cumpleaños de su esposo

Una colección de accesorios vibrante y llena de carácter

La colección destaca por una estética vibrante donde predominan los tonos rosas, rojos y naranjas, acompañados por ilustraciones características del universo visual de Ricardo Cavolo.

Las piezas incorporan aves, flores y elementos gráficos que recorren los bolsos y demás accesorios en composiciones dinámicas, creando un lenguaje visual inmediato y reconocible.

Con ilustraciones llenas de color, aves, flores y fuego, Clōe presenta una colección especial junto al artista Ricardo Cavolo, donde cada pieza cuenta una historia. Foto: Cortesía Clōe

La propuesta incluye una amplia variedad de piezas:

Bolsos de mano.

Mochilas.

Billeteras.

Cosmetiqueras.

Equipaje y accesorios de viaje.

Calzado.

En algunos modelos, las ilustraciones cubren completamente la superficie, mientras que en otros aparecen como aplicaciones o detalles que aportan contraste. El resultado es una colección donde cada objeto combina funcionalidad cotidiana con una fuerte carga artística, convirtiendo accesorios del día a día en piezas con personalidad propia.

La moda también puede ser un lienzo. Foto: Cortesía Clōe

Moda, arte y coleccionismo

Para Carlos Ruiz Velasco, director y fundador de Clōe, esta colaboración representa una evolución natural dentro del proyecto Clōe Gallery.

Según explicó, esta es la décima colección del programa, y el objetivo siempre ha sido innovar y explorar nuevas formas de integrar el arte en productos de uso cotidiano.

“Queríamos algo disruptivo, algo diferente”, señaló Carlos Ruiz Velasco. “Cuando vi la obra de Ricardo Cavolo me imaginé inmediatamente los productos con su arte”, agregó.

El proyecto también ha dado origen a un nuevo tipo de consumidor dentro de la marca: el coleccionista de Clōe Gallery, personas que esperan cada lanzamiento anual para descubrir al nuevo artista invitado.

Una conexión especial con México

Para Cavolo, la colaboración tiene además un significado personal. El artista mantiene una relación cercana con México desde hace años, tanto por la recepción de su trabajo como por la influencia cultural del país en su imaginario visual.

Por ello, formar parte de Clōe Gallery fue especialmente significativo, ya que es la primera vez que el programa invita a un artista internacional.

Leer también: Timberland presenta su nueva colección de tenis para primavera

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/