Selena Gomez celebró el cumpleaños de su esposo, el productor musical Benny Blanco, con una fiesta temática que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El músico cumplió 38 años y la cantante compartió en Instagram algunos momentos de la noche, incluyendo fotos románticas de la pareja y detalles de la celebración con estética western.

La pareja —que hizo pública su relación en 2023 y se casó en 2025— ha compartido varios momentos personales con sus seguidores en los últimos meses, desde recuerdos de su boda hasta celebraciones especiales como esta.

Selena Gomez y Benny Blanco en la celebración de cumpleaños del productor. Foto: Instagram @selenagomez

Para la ocasión, el estilo cowboy se convirtió en el hilo conductor de la fiesta, y Selena Gomez decidió sumarse al tema con un estilismo relajado que no pasó desapercibido.

El estilo cowboy de Selena Gomez

Para la celebración, Selena Gomez apostó por un outfit que combinó varias piezas clave del estilo western con un toque casual.

La cantante llevó una camisa negra que combinó con minishorts de mezclilla, una prenda que remite al clásico estilo “Daisy Duke” y que suele asociarse con looks veraniegos de inspiración country. Además, lució un collar plateado chunky que eleva el look.

Selena apostó por una estética western. Foto: Instagram @selenagomez

El elemento protagonista fueron las botas vaqueras, una pieza que se ha convertido en uno de los grandes básicos de la estética western contemporánea y que terminó de definir el look.

Para la ocasión, la artista eligió el modelo Upbeat Western Boot de Azalea Wang, unas botas altas con punta puntiaguda y aplicaciones de pedrería que añadieron un toque de brillo al estilismo.

Las botas western con pedrería fueron el elemento protagonista del look. Foto: Instagram @selenagomez

La cantante llevó su cabello a la altura de los hombros suelto y con raya en medio, reforzando el aire relajado del look. En una de las imágenes compartidas en redes sociales, incluso aparece besando a Benny Blanco mientras él sostiene una bebida, capturando uno de los momentos más románticos de la celebración.

Selena Gomez y Benny Blanco durante la celebración. Foto: Instagram @selenagomez

Más allá de ser un look para una reunión privada, la propuesta también refleja cómo la estética cowboy sigue ganando terreno dentro de la moda, especialmente en combinaciones informales que mezclan denim, botas y siluetas relajadas.

