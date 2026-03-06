Las altas temperaturas nos advierten que se acerca la primavera, por eso muchas personas buscan peinados que les permitan sentirse frescas durante esos días.

Aunque usar ropa ligera ayuda, el pelo también genera calor y esto ocasiona que el cuero cabelludo sude e incluso aparezca frizz. Sin embagro, usar los peinados correctos puede prevenir todas estas incomodidades.

¿Qué peinados hacerte en la temporada de calor?

Estos 5 peinados, además de ayudar a que tu cabello se ventile y se sienta fresco, son sencillos y rápidos de realizar:

1. Cola de caballo alta

La cola de caballo alta es uno de los peinados más fáciles, lo que te ayudará en esos días donde terminas de balarte y no quieres salir con el pelo húmedo porque genera humedad.

Pasos para hacerlo:

Desenreda tu cabello.

Define la altura a la que deseas que quede tu cola de caballo y peina el pelo hacia esa dirección.

Cuando te guste la manera en que quedó acomodado, sujeta tu cabello con una liga para formar la cola de caballo.

Coloca un poco de gel o spray para que quede firme y sin chipotes.

La cola de caballo disminuye el riesgo de adquirir piojos durante la época de calor. Foto: Freepik

2. Chongo bajo

Si no quieres que ni un solo mechón roce tu piel y prefieres un estilo arreglado, un chongo es tu mejor opción. Este peinado recoge completamente el cabello y hasta permite lucir ampliamente tus aretes o collares.

Pasos para hacerlo:

Desenreda tu cabello.

Define la altura a la que quieres tu chongo.

Sujeta tu cabello con una liga como si fueras a hacer una cola de caballo.

Toma los mechones de pelo que quedan sueltos y enrolla formando un chongo.

Sujeta con pasadores para que el peinado no se mueva.

El chongo bajo crea una apariencia pulida en el cabello. Foto: Pexels

3. Chongo alto

El chongo alto es similar al anterior peinado, pero es igual de efectivo porque despeja la nuca y evita que el calor se acumule. Otra ventaja es que puede ayudar a alargar visualmente el cuello, así que es apto para reuniones formales.

Pasos para hacerlo:

Desenreda tu cabello.

Peina tu cabello en dirección hacia la parte alta de la cabeza.

Sujeta el cabello con una liga como si hicieras una cola de caballo alta.

con una liga como si hicieras una cola de caballo alta. Acomoda el sobrante del cabello alrededor de la liga hasta formar el chongo.

Puedes añadir un poco de spray para que no se desacomoden los mechones.

El chongo es una opción que se ve elegante. Foto: Freepik

4. Trenza tipo cola de pescado

Las trenzas son un peinado clásico de primavera, pues permiten recoger el cabello y al mismo tiempo lucir femenina. Aunque puede parecer complicado, este cabello se crea en minutos.

Pasos para hacerlo:

Cepilla bien tu pelo para eliminar nudos

Separa el cabello en dos secciones iguales.

en dos secciones iguales. Toma un pequeño mechón del lado izquierdo y crúzalo hacia la sección derecha.

Ahora toma un pequeño mechón del lado derecho y crúzalo hacia la sección izquierda.

Repite el mismo procedimiento en todo el largo del pelo hasta llegar a las puntas.

Sujeta con una liga y listo.

Las trenzas son uno de los peinados más antiguos. Foto: Freepik

5. Media cola de caballo

Si solo quieres recoger una parte de tu cabello para evitar que te de calor, hacerte una media cola es la mejor idea. Su estilo te permite verte arreglada sin tanto esfuerzo.

Pasos para hacerlo:

Desenreda tu cabello.

Divide tu pelo en una mitad superior y otra inferior. Apóyate de la punta de un peine para que el partido quede bien marcado.

Sujeta esa sección con una liga.

Agrega una pañoleta o moño para darle toda la vibra fresca de la primavera.

Agrega accesorios a tus peinados esta temporada de calor. Foto: Freepik

Durante las estaciones de altas temperaturas, optar por peinados para no tener calor puede ayudar a reducir la sensación de incomodidad. ¿Ya sabes cuál hacerte?

