El prestigiado estilista Francisco Iglesias nació en Bilbao, España, y después de formarse en Londres y París, abrió salones en Bilbao y Madrid. Más tarde en su carrera decidió establecerse en México, donde actualmente dirige sus salones y desarrolla su propuesta de diseño de imagen con gran éxito y prestigio.

Iglesias es un profesional inquieto y siempre le preocupó que, no importa qué tan preciso y bien realizado esté un corte, si el pelo está maltratado o no se cuida como es debido, nunca lucirá como recién salido del salón.

Con esto en mente, y con la intención de ofrecer a su clientela un servicio más integral, presentó oficialmente hace unos días Francisco Iglesias Haircare, una línea de cuidado capilar creada bajo el principio de que el cuero cabelludo es piel, de que el pelo también envejece, y de que la ciencia moderna puede ayudar a cuidar ambos como ‘debe ser’.

Desarrollados en laboratorios de alta tecnología en Milán, estos productos buscan contrarrestar los excesos químicos, las promesas de resultados instantáneos y la desinformación que ha saturado la industria.

Biotecnología capilar

Francisco Iglesias Haircare introduce el concepto de biotecnología capilar, con fórmulas que replican en laboratorio moléculas idénticas a las naturales, diseñadas para máxima absorción y biocompatibilidad.

Entre sus complejos exclusivos destacan:

Color Plex: protección antioxidante contra radiación UV y contaminación.

Moisture Plex: inspirado en el ácido hialurónico para reforzar la barrera capilar.

Complejo Multiprotéico Termoactivo: defensa frente al calor.

Brillo de Semillas Liposomadas: encapsulación inteligente para nutrición profunda.

Biomimetic Neo-Cuticle: escudo estructural que preserva la integridad de la fibra.

La línea integra un análisis capilar 360° con inteligencia artificial, desarrollado junto a Lumina Labs, que transforma imágenes de alta precisión en datos reales sobre la salud del folículo, la fibra y el cuero cabelludo.

A cada cliente que así lo solicite en el salón, después del estudio, se le recomienda una rutina personalizada que ayuda a solucionar problemas como pérdida de brillo y vitalidad, daño térmico y químico acumulado, frizz persistente, resequedad estructural, desequilibrio del cuero cabelludo y pérdida prematura de color.

La línea Francisco Iglesias Haircare

La colección Francisco Iglesias Haircare está diseñada como un sistema, no como productos aislados. Entre sus fórmulas clave destacan:

Signature Shampoo: fórmula ultra suave sin sulfatos, diseñado para cuero cabelludo seco o sensibilizado. Incorpora Color Protection y Moisture Plex.

Gentle Shampoo: regula y limpia. Rico en zinc y melisa, ideal para uso frecuente y equilibrio del cuero cabelludo.

Signature Conditioner: nutrición profunda con sellado de cutícula mediante tecnología biomimética.

Booster Bomb: suero estrella con vitamina E, brillo inmediato y protección antioxidante antiedad.

Miracle Cream: leave-in multiprotector con defensa térmica, preservación de queratina y escudo antioxidante.

Moisturizing Smart Mask: hidratación intensa con malva antioxidante y refuerzo de barrera capilar.

Repairing Smart Mask: reparación estructural profunda con quinoa y tecnología Moisture Plex.

Curl Remedy: definición inteligente de rizos con quinoa y tecnología Biomimetic Neo-Cuticle.

Body Cleansing Gel: extiende la filosofía del cuidado del cabello al cuerpo: melisa, antioxidantes y equilibrio de barrera cutánea.

Detrás del desarrollo de estos productos está Yesenia Peña, socia de Francisco, quien tiene una experiencia de más de 25 años en distribución de productos capilares de lujo, asegurando estándares internacionales.

Iglesias buscó por mucho tiempo el lugar donde la línea completa de productos funcionara justamente como él quería: “Probé con muchos laboratorios antes de decidirme por los que al final elegimos, porque ellos entendieron justamente lo que quería, productos que fueran totalmente compatibles con la estructura del cabello”, dijo el estilista durante la presentación a prensa y Friends & Family, llevada a cabo hace unos días en su salón de Monte Athos, en Las Lomas.

La línea completa puede encontrarse ya en las sucursales de Francisco Iglesias Luxury Salon & Spa y FI Salon.

