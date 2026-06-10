La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó la continuidad de sus movilizaciones y llamó a fortalecer la unidad interna del movimiento, al cumplirse diez días de la huelga nacional que mantiene el magisterio disidente en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y otras reivindicaciones laborales.

Durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de este martes y que concluyó durante la madrugada de hoy, Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, afirmó que la organización ha demostrado su capacidad para mantener la unidad pese a las diferencias que surgen en los procesos de discusión y toma de decisiones.

Asimismo, destacó la movilización realizada el 9 de junio y aseguró que el movimiento continuará exigiendo respuestas del gobierno federal a las demandas planteadas por el magisterio.

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Hernández señaló que las acciones programadas para el 11 de junio buscan ir más allá de una coyuntura específica y pretenden convertirse en un espacio de convergencia para otros sectores sociales que buscan fortalecer sus causas a través de la organización colectiva.

Los trabajos de la ANR fueron declarados en receso durante la madrugada de este 10 de junio, en el marco de las acciones que la Coordinadora mantiene a nivel nacional como parte de su jornada de protesta.

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Nación 08:32 AM Movilización hacia el AICM está por definirse La CNTE indica que, dependiendo de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo con la Segob este miércoles, los manifestantes definirán si realizan una movilización hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).





Nación 07:33 AM Alternativas viales Debido a las movilizaciones del magisterio disidente, se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales: Circuito Interior

Avenida Marina Nacional

Ejes 1, 2 y 3 Norte

Avenida Chapultepec La SSC indicó que se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y, a través de sus canales oficiales de redes sociales se informarán los posibles cambios de ruta, afectaciones y alternativas viales.







Nación 07:30 AM Movilizaciones de la CNTE para este miércoles Respecto a dos movilizaciones que se tienen previstas este día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda prevenir los tiempos de traslado y utilizar alternativas viales: A partir de las 10:00 horas, maestras y maestros se concentrarán en la Torre del Caballito para dirigirse a la Secretaría de Gobernación en la avenida Bucareli, por lo que se verá afectada la avenida Paseo de la Reforma. A las 16:00 horas se espera la concentración del Comité 68 Prolibertades en las inmediaciones del metro Normal en la calzada México-Tacuba, y se verán afectadas las avenidas Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma, Juárez, y el Eje Central.





Nación 07:25 AM CNTE tendrá nueva mesa de diálogo con Segob La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudirá este miércoles a las 10:00 horas a una nueva mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), en un intento por destrabar el conflicto magisterial que mantiene un paro nacional y diversas movilizaciones en la Ciudad de México. La reunión se realizará luego de tres mesas de negociación entre representantes del gobierno federal y la dirigencia de la CNTE que hasta ahora, no han arrojado resultados concretos para atender las principales demandas del magisterio disidente.

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