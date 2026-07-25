La sexta edición de La Velada del Año, el evento de boxeo y entretenimiento digital se llevó a cabo este sábado 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España. Además de grandes victorias, la celebración dejo divertidos momentos.

En los primeros minutos el evento, el ring se calentó con la participación sorpresa de algunos jugadores de la Selección de España, como Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, quienes hace menos de una semana ganaron la Copa Mundial 2026.

En su intervención se comentaron los posibles participantes de la séptima edición del evento, entre los que destacaron los nombres del creador Mr. Beast, el youtuber Vegetta777, el streamer Spreen, el cantante Quevedo y el mismo Ibai Llanos.

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La Velada del Año 6 Foto: Especiales

La Velada del Año VI deja la mejor ola de memes

Con más de 7 millones de espectadores, la sexta edición de La Velada del Año se vivió entre retrasos inesperados, retos y sorteos en vivo, shows musicales memorables y una marcada rivalidad entre España y Latinoamérica dentro del ring.

Además, el evento contó con diversas celebridades y estrellas de internet invitadas, como Auronplay, el rapero argentino Duki, DJ Mario, el streamer La Cobra, Paulo Londra, la banda española Taburete, Yami Safdie, Eladio Carrión, Willy Rex y Metrik.

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No todos los invitados sorpresa fueron artistas, pues el escenario también recibió a Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de las Malvinas, que acompañó al periodista Edu Aguirre, interpretando el himno nacional de Argentina.

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Lo de la madre de Gaspi me tiene ROTA💔#LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/uA3hluYMZr — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) July 25, 2026

Durante el evento, se realizó un pequeño homenaje al youtuber argentino Gaspi, quien falleció a los 23 años el pasado 14 de junio, luego de sufrir un trágico choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

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En el evento estuvo presente la familia del humorista, quien al ver el apoyo de la gente en el estadio, derramó algunas lágrimas de agradecimiento.

La sexta edición de La Velada del Año dejo la mejor ola de memes en redes sociales. Foto: Redes sociales

Una de las situaciones más comentadas en redes fue la tensa situación entre la mexicana Rivers y la española RoRo Bueno.

Durante el pesaje de los competidores, horas antes del evento, Samy reveló que no había sido notificada de los cambios en el modelo del casco que se usaría en la pelea, calificándolo como una "injusticia" y una noble desventaja.

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La sexta edición de La Velada del Año dejo la mejor ola de memes en redes sociales. Foto: Redes sociales

Luego de largo argumentos e ideas para solucionar el desacuerdo, se decidieron por hacer algunos ajustes en el casco, cubriendo las partes duras del plástico y retirando la parte inferior.

La sexta edición de La Velada del Año dejo la mejor ola de memes en redes sociales. Foto: Redes sociales

Los internautas no dejaron pasar esta polémica y aprovecharon para publicar sus mejores memes en redes sociales.

Foto: Redes sociales

El evento de boxeo amateur se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas entre el público hispanohablante, superando récords de espectadores en la plataforma de Twitch.

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La sexta edición de La Velada del Año dejo la mejor ola de memes en redes sociales. Foto: Redes sociales.

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