Este 25 de julio, se llevará a cabo la sexta edición de La Velada del Año VI, el evento de boxeo y entretenimiento digital organizado por el español Ibai Llanos que reúne a diversas personalidades famosas de distintos países sobre un ring.

El evento tendrá lugar a las 11:00 horas de este sábado, en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España. Los combates, que iniciarán en punto de las 11:45 horas, se transmitirán también a través de las plataformas de Twitch, YouTube y TikTok.

Esta edición contará con un total de 10 combates, donde 20 participantes hispanohablantes demostrarán sus habilidades en el boxeo y saldarán viejas rivalidades. Entre las peleas, destaca la de Edu Aguirre y Gastón Esdul, quienes reavivarán la tensión competitiva entre España y Argentina.

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El evento comenzará a las 11:00 horas de este sábado. Foto: Especiales

¿Quién es Edu Aguirre?

Nacido en Madrid, España, Eduardo Armando Aguirre, es un periodista deportivo de 38 años, conocido por su participación en el programa de televisión de debate futbolístico El chiringuito de Jugones, presentado por Josep Pedrerol.

Aguirre, conocido por su gran cercanía con el jugador Cristiano Ronaldo, estudió periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y comenzó su carrera profesional en el diario MARCA, cubriendo la actualidad del equipo del Real Madrid.

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Posteriormente, trabajó en diversos programas deportivos como Futboleros y Tiki-Taka. También trabajó como comentaristas de campo para las transmisiones de los partidos de LaLiga en la plataforma de Movistar Plus+.

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Edu Aguirre se subirá al ring en esta sexta edición de La Velada del Año VI. Foto: Instagram: @eduaguirre7

Con 1,2 millones de seguidores en Instagram, Aguirre es cercano al futbolista portugués Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una íntima amistad. En diversas ocasiones se le vio de vacaciones con el jugador y formó parte de la docuserie Soy Georgina de Netflix, enfocada en la esposa del delantero.

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¿Quién es Gastón Edul?

También periodista deportivo, Gastón Edul nació en el barrio de San Cristóbal en Buenos Aires en 1995. Es reconocido por su trabajó para la señal deportiva TyC Sports y su entrega cubriendo el desempeño de la Selección de Argentina y de sus jugadores en distintos torneos nacionales e internacionales.

Edul ganó gran popularidad durante el Mundial de Qatar en 2022, donde Argentina salió campeón. Edul formó parte del icónico momento entre el jugador Lionel Messi y el futbolista holandés Weghorst, en el que lanzó el ya conocido "¿Qué miras, bobo? Anda pa' allá, bobo", mientras trababa de tranquilizarlo.

Gastón Edul se enfrentará al español en esta sexta edición. Foto: Instagram @gastonedul

Con 2,8 millones de seguidores en Instagram, Gastón ha aparecido con varios streamers argentinos, como DavooXeneixe o La Cobra. Finalmente, Edul ha sido testigo en campo de las conquistas de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

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