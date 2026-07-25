El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue trasladado a régimen de aislamiento en una prisión federal de Nueva Jersey, en la que cumple una condena por cargos relacionados con la prostitución.

De acuerdo con la cadena ABC, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el artista mantuvo una pelea con otro preso por un comentario que éste le hizo.

Se desconoce por cuánto tiempo se le impuso ese castigo; sin embargo, los hechos se registraron el pasado viernes 24 de julio.

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El también empresario afrontó un juicio el año pasado en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York luego de se acusado de llevar a cabo "espectáculos sexuales elaborados", conocidos como ‘freak offs’, en los que presuntamente obligaba a diversas mujeres a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos, a menudo bajo los efectos de las drogas.

El jurado lo exoneró de los delitos más graves, entre los que destacan crimen organizado y tráfico sexual, pero lo declaró culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

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Combs, que cumple su condena en el Centro Correccional Federal (FCI) de Fort Dix, en Nueva Jersey, desde octubre del año pasado, ha apelado su condena de cuatro años y dos meses.

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