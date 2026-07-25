Más Información

Juanes, Anuel AA y Bad Gyal marcan el arranque musical de La Velada del Año VI

Juanes, Anuel AA y Bad Gyal marcan el arranque musical de La Velada del Año VI

Green Day toma por sorpresa la Comic-Con de San Diego con un concierto gratuito

Green Day toma por sorpresa la Comic-Con de San Diego con un concierto gratuito

Demi Moore sorprende con un cameo en el nuevo videoclip de KATSEYE

Demi Moore sorprende con un cameo en el nuevo videoclip de KATSEYE

Violeta, hija menor de Aylín Mujica, despide a su hermano Mauro con emotivo mensaje: “Llevaré tus sueños conmigo”

Violeta, hija menor de Aylín Mujica, despide a su hermano Mauro con emotivo mensaje: “Llevaré tus sueños conmigo”

El padre de Daveigh Chase recuerda a la actriz de "El aro" en lo que habría sido su cumpleaños 36

El padre de Daveigh Chase recuerda a la actriz de "El aro" en lo que habría sido su cumpleaños 36

✨¡Bienvenidos al estreno de ¿Qué Plan?! 🎬

“La Casa de los Famosos México” entra a su recta final antes del estreno y todavía tiene nombres por revelar. El problema es que, según versiones alrededor de la producción, varios ingresos se habrían negociado de última hora, luego de que algunos talentos se bajaran del proyecto en la recta final.

Por eso sonaron perfiles como Ese Pérez o Fede Vigevani, más cercanos al mundo de los creadores de contenido que al de los actores y celebridades que marcaron temporadas anteriores. La apuesta es, al aparecer, que si no hay tantos famosos de televisión capaces de prender la conversación, hay que ir por influencers con millones de seguidores.

💬 Déjanos tu comentario:

🎧 Recuerda seguir a "¿Qué Plan?" en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast: https://open.spotify.com/show/2f9DImdF8zauVMSsJ1SAfQ?si=4618337fc0cb4c7e

#lacasadelosfamosos#lacasadelosfamososmx

[Publicidad]

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]