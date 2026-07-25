✨¡Bienvenidos al estreno de ¿Qué Plan?! 🎬

“La Casa de los Famosos México” entra a su recta final antes del estreno y todavía tiene nombres por revelar. El problema es que, según versiones alrededor de la producción, varios ingresos se habrían negociado de última hora, luego de que algunos talentos se bajaran del proyecto en la recta final.

Por eso sonaron perfiles como Ese Pérez o Fede Vigevani, más cercanos al mundo de los creadores de contenido que al de los actores y celebridades que marcaron temporadas anteriores. La apuesta es, al aparecer, que si no hay tantos famosos de televisión capaces de prender la conversación, hay que ir por influencers con millones de seguidores.

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