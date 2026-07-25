Daveigh Chase fue recordada por su padre, John Schwallier, en que la actriz estadounidense habría cumplido 36 años. La intérprete, conocida por dar voz a Lilo en "Lilo & Stitch" y por interpretar a Samara Morgan en "El aro", nació el 24 de julio de 1990.

Schwallier compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece junto a su hija cuando era niña. En la imagen, la pequeña Daveigh está recargada en el hombro de su padre mientras lo observa, y él mira hacia la cámara.

Aunque el padre de la actriz no acompañó la publicación con ningún mensaje, en declaraciones para Daily Mail explicó que conserva pocas fotografías junto a ella, debido a que, según afirmó, su madre Cathy lo mantuvo alejado de su hija durante varios años.

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“Solo quiero desearle un feliz cumpleaños hoy y decirle que pienso en ella todos los días”, expresó Schwallier al homenajear a la actriz.

Actualmente, Cathy Chase tiene bajo su resguardo los restos de su hija y busca ser nombrada administradora de su herencia, valuada en 400 mil dólares.

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¿De qué murió Daveigh Chase?

Daveigh Chase falleció el pasado 16 de junio. De acuerdo con los primeros reportes, la actriz había sido diagnosticada con meningitis e infecciones sanguíneas “graves” que derivaron en una septicemia, una respuesta extrema del organismo ante una infección que puede provocar fallas en distintos órganos.

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Sin embargo, posteriormente la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que la causa de muerte quedó registrada como síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y trastorno por consumo de múltiples sustancias.

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El cuerpo de la actriz fue cremado y sus restos fueron entregados a su madre, quien reside en Chatsworth, California.

En sus últimos años de vida, Chase habría atravesado problemas relacionados con las adicciones y residía en una zona marginal del centro de Los Ángeles. Su representante, John Ryan, declaró a The Post que, junto con la hermanastra de la actriz, llevaba un año trabajando con un investigador privado para localizarla y buscar la manera de ayudarla.

Después de que se diera a conocer la causa oficial de muerte, John Schwallier señaló que la noticia no lo sorprendió debido a la situación que atravesaba su hija.

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