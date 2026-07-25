Casi dos meses después de estar en prisión preventiva por el presunto delito de presunta violación en contra de la actriz Sarah Nichols, el actor Pascacio López se encuentra tranquilo porque sabe que al final se hará justicia.

Su abogado, Carlos Saucedo, dijo a EL UNIVERSAL que para el proceso se ha contratado a dos peritos que ayudarán a esclarecer los hechos.

“Pascacio está muy tranquilo porque ahora sí que la evidencia y el proceso legal tienen que llegar a la verdad”, comentó.

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El pasado 10 de junio, tras una audiencia programada sobre el caso en Jalisco, el actor fue vinculado a proceso para enfrentar el juicio que determinará si es culpable o no de la acusación que sobre él pesa.

López (“Falsa identidad” y “Rambo: last blood”) fue acusado por Nichols por hechos, presuntamente, ocurridos mientras grababan la serie “Guerra de vecinos”, lo cual lo llevó a pisar prisión en 2022, pero fue liberado semanas después.

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Ahora el proceso, detalló Saucedo, se encuentra en la fase de investigación complementaria, para lo cual se contrataron a dos peritos, uno en criminalística y el otro encargado de hacer un metaperitaje.

“El de criminalística va a realizar un dictamen pericial para demostrar ciertas inconsistencias en la investigación y también a otro que va a hacer un metaperitaje, que consiste en una crítica que realiza a un peritaje realizado por otro perito.

“Esto es para que en juicio, el tribunal advierta que pues el peritaje no reúne los requisitos, o no estuvo bien establecido, o su metodología fue incorrecta y otras cuestiones más para debilitar el peritraje de ciencias forenses. Ahora estamos en eso, en aras de tener un buen juicio”, explica Saucedo.

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Se espera que la resolución definitiva sobre el caso se de a conocer este mismo año.

La decisión quedará en manos de un sólo juez o un colegiado integrado por tres elementos; nadie que haya participado anteriormente en el caso, puede estar de nueva cuenta ahora.

Hasta antes de su detención López estaba fuera de la actuación y estaba estudiando leyes. Su más reciente aparición en pantalla fue el año pasado con la cinta “1938: cuando el petróleo fue nuestro”.

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