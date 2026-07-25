Reynosa, Tamaulipas. - El Ejército Mexicano aseguró 109 mil 400 litros de hidrocarburo en un predio ubicado en Reynosa, Tamaulipas tras ejecutar una Orden Técnica de Investigación.

Cabe destacar que el viernes 24 del presente mes durante un operativo, las autoridades federales aseguraron una refinería clandestina, 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas y ocho motobombas.

La Defensa dio a conocer que de nueva cuenta sumó acciones con las comandancias de la Cuarta Región y Octava Zona Militar así como con la Fiscalía General de la República y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa. Foto: Especial

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Las autoridades aseguraron el inmueble donde además encontraron 18 tanques cilíndricos horizontales, 3 tanques verticales de almacenamiento, 1 tanque de almacenamiento móvil (Frac Tanks).

También se incautaron 2 tractocamiones, 2 pipas, 12 motobombas, 4 cámaras de vigilancia y una antena.

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Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa para continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

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Estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.

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