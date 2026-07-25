Estados | 25-07-26 | 15:25 |

Reynosa, Tamaulipas. - El aseguró 109 mil 400 litros de hidrocarburo en un predio ubicado en Reynosa, Tamaulipas tras ejecutar una .

Cabe destacar que el viernes 24 del presente mes durante un operativo, las autoridades federales aseguraron una refinería clandestina, 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al , un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas y ocho motobombas.

La Defensa dio a conocer que de nueva cuenta sumó acciones con las comandancias de la Cuarta Región y Octava Zona Militar así como con la Fiscalía General de la República y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa. Foto: Especial
Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa. Foto: Especial

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Las autoridades aseguraron el inmueble donde además encontraron 18 tanques cilíndricos horizontales, 3 tanques verticales de almacenamiento, 1 tanque de almacenamiento móvil (Frac Tanks).

También se incautaron 2 tractocamiones, 2 pipas, 12 motobombas, 4 cámaras de vigilancia y una antena.

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Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa para continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

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Estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.

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vr/cr

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