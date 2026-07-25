Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que “es voluntario“ el cierre temporal de la plata Taylor Farms para facilitar las revisiones sanitarias de las autoridades federales relacionadas con la ciclosporiasis, causante de la diarrea explosiva en Estados Unidos.

La mandataria dijo que la empresa seguramente pronto estará reanudando las actividades, mientras tanto los trabajadores siguen acudiendo a sus labores, aunque en este momento no hay producción.

Afirmó que no se tiene afectación laboral, y que ese es un tema que se ha abordado con la empresa.

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“Derivado de estas revisiones técnicas muy exhaustivas estamos ciertos de que muy pronto van a poder abrir este lugar”, acotó.

La gobernadora agregó que “es importante decir que ya ha habido una revisión técnica que nos manifiesta que no hay ningún indicio de que sea esta la fuente de la propagación (del virus) que se ha dado en Estados Unidos, así es que pues eso nos deja muy tranquilos”.

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García Muñoz Ledo puntualizó que el cierre temporal lo hace la empresa de forma voluntaria para facilitar todas las revisiones. Han estado ahí las autoridades sanitarias federales.

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“Debí decir que dieron todas las facilidades porque están comprometidos y están ciertos de que no es ahí donde se está generando esta problemática".

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La gobernadora aseveró que se generó una afectación a causa de la vinculación que se ha hecho del brote de diarrea explosiva con la lechuga que procesa la planta instalada en el municipio de Doctor Mora.

Dijo que se está trabajando muy fuerte para seguir impulsando los productos que se fabrican y se producen aquí en Guanajuato.

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afcl