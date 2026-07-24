[Publicidad]
Ante los casos de “diarrea explosiva” en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “se está haciendo un estudio epidemiológico” por los señalamientos a la lechuga mexicana.
En su conferencia mañanera de este viernes en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum dijo que se informará del cierre temporal de Taylor Farms en nuestro país y pidió más información a la Secretaría de Salud.
“Estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud, porque hubo una primera investigación de la FDA. Primero dijeron que era lechuga mexicana o que se exporta de ciertos lugares de México a Estados Unidos. Después dijeron que no, que la prueba que habían hecho era un falso positivo, así le llaman.
Lee también Brote de "diarrea explosiva" se expande a 9 estados en EU; hay 11 mil 573 casos posibles de ciclosporiasis
“Y ahora, otra vez, están retomando esto. Entonces, con gusto les damos la información a través de la Secretaría de Salud porque se está haciendo un estudio epidemiológico para poder revisar si en efecto hay algo que tenga que ver con algún producto mexicano o no”, dijo la Mandataria federal.
“¿El cierre de esta planta es en definitiva?”, se le preguntó.
[Publicidad]
“Les damos la información”, contestó.
FGR identifica 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar; simulaban operaciones para comercializar hidrocarburos
apr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Trump afirma que Venezuela aún no está lista para elecciones; reconoce "progresos" del gobierno provisional
Metrópoli
¿Qué scooters y bicis eléctricas deben registrarse para obtener placas en CDMX? Semovi explica quiénes están obligados
Estados
Suman cuatro casos de gusano barrenador en Chihuahua; la única forma para combatirlo es con la mosca fértil: Unión Ganadera
Nación
Fox y exgobernadores del PAN crean frente de defensa de Ernesto Ruffo; acusan persecusión política