Ante los casos de “diarrea explosiva” en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “se está haciendo un estudio epidemiológico” por los señalamientos a la lechuga mexicana.

En su conferencia mañanera de este viernes en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum dijo que se informará del cierre temporal de Taylor Farms en nuestro país y pidió más información a la Secretaría de Salud.

“Estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud, porque hubo una primera investigación de la FDA. Primero dijeron que era lechuga mexicana o que se exporta de ciertos lugares de México a Estados Unidos. Después dijeron que no, que la prueba que habían hecho era un falso positivo, así le llaman.

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“Y ahora, otra vez, están retomando esto. Entonces, con gusto les damos la información a través de la Secretaría de Salud porque se está haciendo un estudio epidemiológico para poder revisar si en efecto hay algo que tenga que ver con algún producto mexicano o no”, dijo la Mandataria federal.

“¿El cierre de esta planta es en definitiva?”, se le preguntó.

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“Les damos la información”, contestó.

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