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La Policía capitalina capturó en calles de la alcaldía Cuauhtémoc a Diego "N" y a Uriel "N", presuntos integrantes de la Unión Tepito, quienes estaban en posesión de más de 100 dosis de droga y un arma de fuego.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), los detenidos estaban bajo el mando de "El Tío Muñeca" y al parecer estaban dedicados al narcomundeo en la colonia Obrera.
La SSC comunicó que policías realizaban patrullajes en calles de la mencionada colonia, en atención a denuncias por la venta de droga.
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Los uniformados detectaron a dos sujetos sobre la calzada San Antonio Abad, quienes manejaban lo que parecían ser bolsas con droga.
Al acercarse a los sospechosos les realizaron una revisión, tras la cual les encontraron 96 bolsas con marihuana, 23 dosis de cocaína, 63 dosis de metanfetamina, un arma de fuego corta con un cargador y tres cartuchos útiles, dinero en efectivo y dos celulares.
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Por lo anterior, Diego "N" y Uriel "N" fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
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