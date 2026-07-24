Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos mujeres y un hombre presuntamente relacionados con el asesinato de un comerciante ocurrido la tarde del jueves en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la SSC, el ataque ocurrió cuando la víctima cerraba su negocio de venta de hamburguesas sobre la calle San Benjamín, momento en el que fue interceptada por los ocupantes de una motocicleta que le dispararon de manera directa. Aunque fue trasladada a un hospital por paramédicos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras el ataque, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur realizaron un cerco virtual y el análisis de las cámaras de videovigilancia para rastrear la ruta de escape de los presuntos responsables.

Las investigaciones permitieron ubicar la motocicleta utilizada en la agresión sobre la calle Prolongación Jazmín, en la colonia El Zacatón, alcaldía Tlalpan. En el sitio, policías observaron a un hombre manipulando el vehículo, mientras dos mujeres intentaban ocultar una mochila naranja tipo repartidor por aplicación y dos cascos para motociclista.

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Los tres sospechosos fueron detenidos y, durante una revisión preventiva, los uniformados aseguraron la motocicleta sin placas de circulación, dos teléfonos celulares, un pasamontañas, 130 bolsitas con aparente marihuana y 40 dosis de una sustancia con características del crystal.

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Los detenidos son dos mujeres de 18 y 26 años y un hombre de 24 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones por el homicidio.

Las autoridades buscan establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos y determinar si forman parte de un grupo dedicado a este tipo de delitos.

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