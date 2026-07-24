La alcaldía Tlalpan informó que abrió las inscripciones para el Curso de Verano para Todas y Todos 2026, que se llevará a cabo del 3 al 28 de agosto en cinco sedes de la demarcación.

A través de un comunicado, la demarcación indicó que el registro inició el 22 de julio y permanecerá abierto hasta agotar los lugares disponibles en cada sede.

Explicó que el curso está dirigido a personas de entre 6 y 17 años y tendrá actividades físicas, talleres creativos, dinámicas de integración, recreación y promoción de hábitos saludables acompañado de talleristas y personal especializado para ofrecer una experiencia.

La alcaldesa Gabriela Osorio señaló que busca fortalecer el derecho de las infancias al juego, la recreación y el desarrollo integral con espacios donde puedan convivir, aprender y desarrollar habilidades.

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"Queremos que las vacaciones representen una oportunidad para que las niñas, niños y adolescentes descubran nuevas actividades, fortalezcan la convivencia y disfruten de espacios seguros donde puedan desarrollar su talento, creatividad y trabajo en equipo", dijo.

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El Curso de Verano para Todas y Todos 2026 se realizará en el Deportivo Solidaridad, Deportivo San Pedro Mártir, CAO de los Pueblos, Centro Xilot y Casa de Salud Mesa Los Hornos, donde las actividades se desarrollarán de 9:00 a 14:00 horas.

Las y los tutores podrán realizar la inscripción directamente en cualquiera de las cinco sedes, presentando la documentación establecida en la convocatoria.

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