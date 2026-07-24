[Publicidad]
La alcaldía Tlalpan informó que abrió las inscripciones para el Curso de Verano para Todas y Todos 2026, que se llevará a cabo del 3 al 28 de agosto en cinco sedes de la demarcación.
A través de un comunicado, la demarcación indicó que el registro inició el 22 de julio y permanecerá abierto hasta agotar los lugares disponibles en cada sede.
Explicó que el curso está dirigido a personas de entre 6 y 17 años y tendrá actividades físicas, talleres creativos, dinámicas de integración, recreación y promoción de hábitos saludables acompañado de talleristas y personal especializado para ofrecer una experiencia.
La alcaldesa Gabriela Osorio señaló que busca fortalecer el derecho de las infancias al juego, la recreación y el desarrollo integral con espacios donde puedan convivir, aprender y desarrollar habilidades.
Lee también Aprovechan para darse un chapuzón en las vacaciones
"Queremos que las vacaciones representen una oportunidad para que las niñas, niños y adolescentes descubran nuevas actividades, fortalezcan la convivencia y disfruten de espacios seguros donde puedan desarrollar su talento, creatividad y trabajo en equipo", dijo.
[Publicidad]
El Curso de Verano para Todas y Todos 2026 se realizará en el Deportivo Solidaridad, Deportivo San Pedro Mártir, CAO de los Pueblos, Centro Xilot y Casa de Salud Mesa Los Hornos, donde las actividades se desarrollarán de 9:00 a 14:00 horas.
Las y los tutores podrán realizar la inscripción directamente en cualquiera de las cinco sedes, presentando la documentación establecida en la convocatoria.
Abren 10 Puntos de Retorno para reciclar aparatos electrónicos en el Estado de México; buscan avanzar en la protección del medio ambiente
[Publicidad]
Más información
Estados
Suman cuatro casos de gusano barrenador en Chihuahua; la única forma para combatirlo es con la mosca fértil: Unión Ganadera
Nación
Fox y exgobernadores del PAN crean frente de defensa de Ernesto Ruffo; acusan persecusión política
Metrópoli
Ecatepec sale del top 10 de municipios con mayor percepción de inseguridad; "estamos atendiendo el tema, no podemos descansar": alcaldesa
Mundo
Paramount posterga fusión con Warner; acuerdo queda suspendido hasta junio de 2027
Espectáculos
Reviven video de famosa influencer que asegura que alcanzó la fama gracias a un pacto diabólico
Al día
La verdad sobre el NOPAL: Beneficios para la salud, riesgos y la mejor forma de consumirlo
Al día
Alertan por fraudes con las tarjetas del Bienestar: Checa estas señales y evita ser víctima
Salvador Guerrero Chipres
¿Qué hacer si un inquilino no paga la renta? Este caso terminó con una solución legal