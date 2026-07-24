Una gran noticia llegó este viernes para el futbol mexicano y a los amantes de los videojuegos, ya que la Liga MX anunció su regreso al EA Sports FC27.

Tanto EA Sports como la Liga MX hicieron oficial este esperado regresado por los aficionados que consumen este videojuego, que contará con la participación de los 18 equipos del máximo circuito, siendo el Atlante el club más nuevo.

De acuerdo con la información compartida, el contrato es multianual, por lo que la espera de cinco años terminó con una estupenda noticia para la liga que había dejado de formar parte del popular juego.

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"La Liga MX es hogar de algunos de los aficionados más apasionados, clubes icónicos y una rica tradición que ha inspirado a generaciones de jugadores y ha contribuido a dar forma al futbol en todo el continente americano", expresó Jeff Sharma, VP de EA Sports FC, en un comunicado.

A partir del 25 de septiembre, los aficionados de este videojuego podrán comprarlo para cualquier consola y dispositivo. Para este edición también se dio a conocer la integración de nuevos modos de juego que ilusionan a los consumidores.