Para esta edición de la Leagues Cup 2026, un par de clubes mexicanos jugarán partidos de local, el América es uno de esos equipos y ellos recibirán al San Diego FC en el estadio Banorte.

Las Águilas se enfrentan al cuadro de la MLS el próximo jueves 6 de agosto, en el duelo que significa el arranque de este torneo entre la Liga MX y los clubes de Estados Unidos, que por primera vez visitarán el país para jugar algunos duelos del certamen.

Para esta ocasión, el cuadro azulcrema anunció por medio de sus redes sociales la fecha de la preventa para los aficionados que cuentan con abono, así como el día de la venta general para el resto de seguidores.

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La venta de las entradas se hará por medio de la página de Fanki, el medio oficial para la distribución de los boletos de los eventos dentro del estadio Banorte.

El boleto más barato ronda los 200 pesos y el más caro los mil 500, esto sin contar el cargo por servicio que se aplica una vez seleccionados los asientos.

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América vs San Diego FC: Precios de los boletos para la Leagues Cup

La venta para abonados comienza este viernes 24 de julio en punto de las 16:00 horas del centro del país y termina a las 23:30 horas. Mientras que la venta general comienza a partir del sábado 25 de julio.

ZONA PRECIO

400, 500 y 600 cabecera $200

500 y 600 lateral $250

300 preferente $400

400 lateral $400

300 cabecera $550

100 cabecera $550

100 plus $700

300 lateral $800

100 lateral $800

200 platea $950

Palco club $1500