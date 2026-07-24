Con la incorporación del delantero Ángel Correa, el River Plate de Argentina sumó este viernes otro refuerzo de lujo a un plantel repleto de figuras, con el que afrontará la segunda mitad del año con el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana como principales objetivos.

El jugador, procedente del mexicano Tigres UANL, llega en un gran momento futbolístico (23 goles en los últimos 54 partidos) y es la gran apuesta ofensiva del 'Millonario', que según la prensa local pagó más de 15 millones por su pase y que en este mercado repatrió también a Lucas Beltrán y al colombiano Rafael Santos Borré.

Beltrán, de 25 años, regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente tras dos temporadas en el Fiorentina italiano y una en el Valencia de España.

Borré, de 31 años parte del plantel que logró la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en la final jugada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, vuelve a vestir la banda roja tras años en el fútbol alemán y tres en el Internacional de Brasil.

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Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate. pic.twitter.com/cAr5ciwDZO — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

La derrota del pasado viernes por 1-3 de River ante el humilde Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina encendió las alarmas en el conjunto que dirige Eduardo Coudet, que mostró falencias tanto en la defensa como en el centro del campo.

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La zaga millonaria sumará ahora jerarquía con la incorporación de Nicolás Otamendi, de 38 años y que acaba de volver al país tras el subcampeonato con Argentina en el Mundial y una extensa carrera en importantes clubes europeos, el último de ellos el Benfica de Portugal.

River también recuperó esta semana a su lateral derecho, Gonzalo Montiel, también mundialista con la Albiceleste y que disputará el puesto con otro de los refuerzos: el uruguayo Giovanni González, llegado desde el Krasnodar de Rusia.

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En el mediocampo, Mauro Arambarri es el otro uruguayo que se sumó a River, tras nueve temporadas en el Getafe de España.

El plantel millonario ya contaba además con otros jugadores de jerarquía y experiencia, como el campeón mundial Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, que también formó parte de la selección argentina que dirige Lionel Scaloni.

Ángel Correa y el 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/bEUsdUoIUP — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

El mediocampo de River cuenta además con nombres de peso como Aníbal Moreno, Fausto Vera y el colombiano Juan Fernando Quintero, quienes no mostraron sin embargo su mejor nivel en la primera mitad del año, en la que el equipo consiguió el pase a octavos de final de la Sudamericana y fue subcampeón del Torneo Apertura.

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El club atraviesa desde hace meses un proceso de renovación de su extensa plantilla, con la aparición de varios jóvenes y la decisión de desprenderse de algunos jugadores importantes.

Entre los futbolistas que no serían tenidos en cuenta por Couden destacan tres mundialistas: Matías Galarza Fonda, de destacada actuación con Paraguay; el colombiano Kevin Castaño, por quien River pagó casi 15 millones de dólares hace poco más de un año; y la joven promesa ecuatoriana Kendry Páez, quien todavía se encuentra a préstamo desde el Chelsea de Inglaterra.

Tampoco serían parte de la rotación del primer equipo el campeón del mundo en 2022 Germán Pezzella; el uruguayo Matías Viña y Fabricio Bustos, ambos defensores laterales; el mediocampista Giuliano Galoppo; y los delanteros Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Santiago Lencina y Alexander Woiski.

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A ellos se suman una serie de bajas en este mercado de pases, entre las que destacan las salidas del zaguero chileno Paulo Díaz, que se marchó al Atlanta United de Estados Unidos, y del portero Franco Armani, que regresó al Atlético Nacional de Colombia tras perder el puesto con el joven Santiago Beltrán.