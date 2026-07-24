La Paz, Méx.- Geisler “N”, identificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como objetivo prioritario por ser un generador de violencia y probable integrante de una célula autodenominada “Los Vallarta”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de un hombre.

De acuerdo con la FGJEM, el sujeto participaría en la célula delictiva que tiene relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación y es investigado por la muerte de una persona, ocurrida el pasado 2 de junio de este año, en la avenida El Canal de la colonia El Salado.

Las investigaciones de la Fiscalía mexiquense establecen que el hoy imputado, entregó una cartulina al hombre y este indicó que “sí la entregará, pero que ya la deje en paz”, al tiempo que le da dinero en efectivo, presuntamente producto de una deuda económica.

Al sujeto lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Tras recibir el dinero, Geisler “N” señala que no está completo y una mujer que lo acompañaba saca un arma de fuego y se la entrega, para que posteriormente la utilizara para quitarle la vida.

La FGJEM comenzó a indagar el caso tras tener conocimiento de los hechos y obtuvo de un Juez una orden de aprehensión por el delito de homicidio, la cual fue cumplimentada y al sujeto lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

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La autoridad judicial decidió vincularlo a proceso y establecer la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de 2 meses para la investigación complementaria.

La autoridad judicial decidió vincularlo a proceso y establecer la medida cautelar de prisión preventiva. Foto: iStock

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“Este individuo, al parecer, se encargaba de ejecutar las operaciones fuera del penal para Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de esa célula y quien era el principal enlace entre los Centros Penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos, mismo que actualmente se encuentra recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el delito de homicidio en agravio de dos policías municipales”, informó la Fiscalía sobre el hoy detenido.

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