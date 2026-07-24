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Villa del Carbón, Estado de México.- Dos hombres fallecidos y cuatro heridos de gravedad, fue el saldo que dejó un enfrentamiento armado en la comunidad de Molinos, sobre la carretera Nicolás Romero–Villa del Carbón.
De acuerdo con los primeros reportes, la confrontación habría derivado de una disputa entre grupos sindicales por los trabajos de rehabilitación de dicha carretera, lo que dejó a dos personas fallecidas.
La disputa generó también el cierre total de la vialidad durante varias horas.
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De acuerdo con testigos, un grupo armado irrumpió en la zona abriendo fuego de manera directa contra la cuadrilla que se encontraba en el sitio realizando labores de rehabilitación en el tramo carretero.
Además, detallaron que la disputa es desde hace varios años por el control del transporte de materiales y las cuotas de trabajo en las obras de la carretera Villa del Carbón–Nicolás Romero.
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El hecho generó la movilización de elementos de seguridad, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no así de la policía municipal.
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“Llamamos repetidamente a la policía de Villa del Carbón y nunca llegaron, tuvo que venir la ayuda desde el municipio vecino de Nicolás Romero” denunciaron testigos.
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vr/cr
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