La sustancia incautada en la camioneta que conducía el mexicano Lorenzo Salgado Araujo cuando un agente del ICE le disparó y lo mató durante un control de tráfico en Houston, Texas, este mes no eran drogas, informó este viernes CNN, que citó a un portavoz de la Fiscalía del Condado de Harris que dijo que su oficina fue informada de los resultados.

Lorenzo Salgado Araujo falleció el 7 de julio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) persiguieron su camioneta de trabajo blanca por las calles y luego le dispararon a través de la ventanilla frente a su cuadrilla de trabajo, incluido su hermano.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, alegó que Salgado Araujo embistió con su camioneta a los vehículos de inmigración que lo perseguían, y luego “usó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE”, y que éste disparó en defensa propia. Los agentes no llevaban cámaras corporales.

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Sin embargo, tres personas que iban en la camioneta con Salgado Araujo, y que fueron detenidos por ICE, rechazan la versión.

Tanto la familia de Salgado como congresistas demócratas exigen una investigación transparente de los hechos que derivaron en la muerte del mexicano.

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El caso dio un giro cuando se reveló que el FBI solicitó una orden judicial para registrar la camioneta, señalando tener motivos para creer que en la misma podía haber drogas.

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La abogada de la familia Salgado Araujo había señalado que la sustancia era sal, que el mexicano de 52 años y quienes le acompañaban solían llevar a sus trabajos, en el sector de la construcción, para combinarla con agua y limón y que funcionara como electrolito, ante las elevadas temperaturas.

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El portavoz de la fiscalía no confirmó si en efecto lo que se halló en las bolsas era sol; sólo dijo que no eran drogas.

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gs