Los hijos del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado, quien falleció el 7 de julio en Houston (Texas) después de recibir disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio, exigieron este viernes a miembros del Congreso estadounidense justicia por la muerte de su padre que consideraron "innecesaria y violenta".

La petición se hizo en medio de una audiencia pública celebrada en Houston (Texas) organizada por miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, todos demócratas, para abordar las preocupaciones sobre las acciones federales de control migratorio que han resultado en al menos tres decesos de extranjeros en el mes de julio.

Salgado murió después que un agente de ICE le disparó cuando conducía rumbo a su trabajo como constructor en un barrio eminentemente latino en Houston (Texas).

Lee también Piden investigar con rigor muerte de mexicano

"¿Cuántos más de nuestros padres tienen que morir, cuántos niños más tienen que estar a la espera de respuestas, cuántas esposas tienen que sufrir por la muerte de su pareja?", dijo frente al panel el congresista Ronaldo Salgado, en representación de la familia.

El congresista Adriano Espaillat participa en un foro de supervisión sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Houston (24/07/2026). Foto: AP

La audiencia estuvo liderada por la congresista por Texas, Sylvia García; el representante por Misisipi, Bennie Thompson, miembro de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes; y el congresista Adriano Espaillat, presidente del CHC.

[Publicidad]

La familia pidió a los congresistas que “actúen” para que el fallecimiento del inmigrante, de 52 años, que llevaba más de 30 años viviendo en el país, no quede impune.

Lee también Testigos contradicen la versión del ICE; aseguran que Lorenzo Salgado no intentó atropellar a un agente en Houston

“Este no es un asunto partidista, esto es un asunto de lo correcto y de lo incorrecto y pensemos que lo que pasó el 7 de julio incluyó muchas faltas”, insistió el joven sobre la responsabilidad de los legisladores de velar por los residentes de sus distritos.

[Publicidad]

Familia pide investigación independiente por muerte de Salgado

La familia ha subrayado la necesidad de que se realice una investigación independiente, con plena cooperación federal y en la que se comparta cada elemento de evidencia, en un tiroteo en que los agentes no llevaban cámaras corporales.

El congresista Adriano Espaillat participa en un foro de supervisión sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Houston (24/07/2026). Foto: AP

Además se abogó por que las tres personas que viajaban con el mexicano en la camioneta y fueron testigos del incidente, Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas Pliego y Víctor Hugo Salgado, hermano de la víctima, sean liberados de la custodia de inmigración y se les permita contar su historia.

"Deportarlos y no garantizar su seguridad es un encubrimiento", aseguró Ronaldo Salgado.

[Publicidad]

Lee también Redadas en Los Ángeles dejaron pérdidas en negocios por 3.16 mdd, revela estudio; ventas cayeron más del 50%

También pidieron que se redacten leyes para que se sepa la verdad sobre la muerte del padre mexicano y las de otros inmigrantes a manos de agentes migratorios para evitar incidentes similares en el futuro.

En ese sentido, la congresista García afirmó que la audiencia tenía como objetivo el inicio de un proceso de rendición de cuentas y de transparencia.

[Publicidad]

La congresista Sylvia García encabeza una conferencia de prensa junto a otros legisladores después de un foro sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Houston (24/07/2026). Foto: AP

Indicó que los demócratas de varios comités del Congreso enviaron seis cartas, con un total de 180 firmas, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE solicitando información sobre tiroteos del ICE y otros asuntos relacionados con la inmigración, sin obtener respuesta.

Lee también Juez frena deportación de un testigo de la muerte de Lorenzo Salgado; permanece bajo custodia

Resaltó que no solo en Houston sino en todo el país y a nivel mundial, "la gente está preocupada por las acciones del ICE", al referirse a una comunicación recibida por parte del Gobierno de México sobre la muerte de Salgado.

[Publicidad]

García explicó que a la audiencia se había invitado a representantes del ICE y del DHS pero no se habían hecho presentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc