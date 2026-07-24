Miami.— El Consulado de México en Orlando exigió este jueves a Florida una “investigación exhaustiva” por la muerte de un mexicano tras un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ocurrido el pasado 14 de julio en St. Augustine.

La representación diplomática solicitó a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol) esclarecer las circunstancias de los hechos y “determinar las responsabilidades correspondientes”, según un comunicado.

“Se mantienen gestiones diplomáticas con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso y expresar la preocupación del gobierno de México por circunstancias relacionadas con los procedimientos de detención y arresto que, en diversos casos, han derivado en consecuencias lamentables”, sostuvo.

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Aunque el consulado mexicano no identificó al fallecido, el gobierno de Guanajuato ha detallado que se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, originario del municipio de San Luis de la Paz de dicho estado, en el centro de México.

Tanto el gobierno de Guanajuato como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México prometieron apoyar a la familia del mexicano, cuya esposa —Jessica Alamilla— llegó el viernes pasado a Florida para solicitar ayuda para repatriar el cuerpo.

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