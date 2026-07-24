A 2 mil 600 kilómetros de Costa Rica, David Ulloa encontró el personaje que llevaba años esperando. A sus 27 años, el actor originario de Tilarán, Guanacaste, se ganó la oportunidad de encabezar el reparto de Un paso hacia ti, la nueva producción de la barra de M-Dramas de Televisa.

Este proyecto, comparte el actor en entrevista, es la recompensa a los riesgos que asumió al dejar su país para hacerse de una oportunidad en el mundo de la actuación.

“Se siente como una oración contestada. Porque sólo las personas que dejamos mucho atrás, sin saber qué va a pasar, sólo con una fe que quizás es fugaz sentimos que se da una respuesta a tantas noches llorando al sentimos perdidos”.

El estreno de la serie, previsto para el 27 de julio, representa la conclusión de una etapa marcada por el esfuerzo y la constante búsqueda de una oportunidad que muchas veces se convirtió en incertidumbre.

“Es nada más la respuesta a tantos sacrificios, esfuerzo, lágrimas porque me sentía perdido o abandonado y que no se daba la oportunidad necesaria. Siento que es eso, es la felicidad convertida en realidad”, afirma.

Llegar desde otro país a demostrar lo que podía hacer significó competir con otros actores que ya conocían la industria, contaban con experiencia y con una red de contactos.

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“Es difícil venir de otro lugar y competir con el talento que ya estaba establecido y que ya tienen una vida artística hecha”, reconoce.

Lucha por su vocación

En Un paso hacia ti, Ulloa interpreta a Kevin Briceño, un joven que trabaja en el taller mecánico de su padre mientras oculta la verdadera pasión que guía su vida: el ballet.

Todo cambia cuando conoce a Ana Sofía, una bailarina que también intenta escapar de las expectativas impuestas por su familia. Juntos descubrirán que la danza puede convertirse en el vehículo para perseguir sus sueños, desafiar prejuicios y encontrar el valor para escribir su propia historia.

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Para David Ulloa, esa búsqueda no solo pertenece a su personaje, también resume el recorrido personal que lo llevó de Costa Rica a México, convencido de que, tarde o temprano, la oportunidad por la que tanto había trabajado terminaría por llegar y no la desaprovecharía.

El actor cuenta que hubo una escena en la que el agotamiento lo llevó al extremo de sus fuerzas, pues interpretar a un bailarín profesional re quiere de altos niveles de energía.

“Claro, pues me desmayé en una escena bailando por todo el esfuerzo que exigía la secuencia, pero es lo que conlleva; me levanté, seguí bailando y ni modo. Y así grabamos todo ese día, en una escena que me llevó al límite de mis capacidades y que me hizo crecer aún más”, comparte David con emoción.

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David Ulloa está listo para buscar nuevos personajes que lo incomoden, que lo lleven a explorar sus propias capacidades y demostrar que tiene madera para la interpretación.

“Tuve que esforzarme muchísimo para poder lograr un lenguaje en el baile y sé que puedo hacerlo de igual manera para otros personajes. Toda mi admiración para las personas del ballet clásico, del teatro”.

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