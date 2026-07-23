La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este jueves a 55 sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Es la mayor acción jamás realizada contra dicho grupo, realizada por el Tesoro de EU a través de una acción contra el narcoterrorismo, destacó la OFAC, de acuerdo con un comunicado de la SHCP.

Entre los sancionados está Juan Carlos González, alias “Pelón”, con nacionalidad mexicana y estadounidense, quien se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, el fundador del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

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Se trata de 39 personas físicas y 16 personas morales que fueron señaladas luego de las acciones de cooperación bilateral con México para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Además, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional.

Sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: OFAC

EU sanciona a 4 empresas ligadas al CJNG

También incorporó a dicha lista a ocho sujetos adicionales, de los cuales cuatro son personas físicas y cuatro empresas que están vinculadas con la misma estructura financiera.

Hacienda informó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

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Destacó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer las acciones para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: OFAC

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ss/mcc