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Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Salvador Gómez Manzo, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su supuesta participación en el crimen de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Tras un enfrentamiento con el Ejército mexicano, Gómez Manzo fue arrestado en las inmediaciones de la localidad Rancho Nuevo, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.
Las autoridades le aseguraron 18 armas largas y una corta, más de 120 cargadores de diversos calibres, más de cuatro mil 800 cartuchos, siete vehículos, 12 chalecos, 20 artefactos explosivos, un casco y 19 cintas eslabonadas, reportó la Fiscalía General de la República (FGR).
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Al ser presentado en audiencia de imputación por parte del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en dicha entidad, un juzgador federal lo vinculó a proceso por este delito y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, durante los dos meses que se estableció como plazo para el cierre de la investigación complementaria.
15 años antes de ser gobernador, la Dirección Federal de Seguridad ya espiaba a Ruffo Appel; seguían antecedentes empresariales
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