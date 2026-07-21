Díaz Ordaz, Tamaulipas. - Tamaulipas está haciendo su parte ante el exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que no puede haber una frontera segura si no se trabaja tanto en México como en Estados Unidos, aseguró el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al entregar la Estación Segura Valadeces en el municipio de Díaz Ordaz, una de las cuatro instalaciones en la frontera con una inversión total de 223 millones de pesos, el mandatario estatal destacó que Tamaulipas trabaja en la vigilancia y la movilidad segura en la zona Ribereña.

Tamaulipas fortalece la seguridad en la frontera; inaugura una Estación Segura en Díaz Ordaz. Foto: Sandra Tovar/ EL UNIVERSAL

Manifestó que la coordinación es el cuarto eje que la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto para el éxito de su estrategia de seguridad y paz, por lo que Tamaulipas ha planteado una estrategia integral que empieza con el fortalecimiento de la Guardia Estatal como corporación, la atención cotidiana y permanente, la coyuntura a través de las Mesas de Construcción de Paz.

La estrategia contempla la adquisición de equipo moderno y de vanguardia, el impulso a la infraestructura que eleva la presencia en el territorio.

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"Aportando un papel decisivo, se marca la construcción de Estaciones Seguras que tenemos diseminadas en la carretera del estado, en algunas partes a 50 km cada una de ellas, y como ya se señaló aquí, en esta (carretera) ribereña, una cada 25 kilómetros, para mejorar las oportunidades de tránsito y comercio".

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Estas cuatro estaciones son la primera fase de 15: la de Reynosa Norte, otra a la altura de Miguel Alemán, está en la que nos encontramos y la de Camargo, que fue, por cierto, la estación que la presidenta Claudia Sheinbaum visitó en enero de este año.

Tamaulipas fortalece la seguridad en la frontera; inaugura una Estación Segura en Díaz Ordaz. Foto: Sandra Tovar/ EL UNIVERSAL.

"Se trata de que se vigile cada kilómetro de la carretera, se atienda a la población y que el despliegue sea prácticamente permanente, y todo esto es con la intención de que tengamos cada vez una mejor calidad y oportunidad de vida todos los que habitamos en esta gran nación que es México y en este gran territorio que es Tamaulipas", puntualizó.

Las Estaciones Seguras están ubicadas en terrenos de 2 mil 500 metros cuadrados, cada una con 536 metros cuadrados de construcción, proyectadas a lo largo de toda la franja fronteriza de Tamaulipas, con el objetivo de garantizar presencia institucional permanente.

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