[Publicidad]
Díaz Ordaz, Tamaulipas. - Tamaulipas está haciendo su parte ante el exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que no puede haber una frontera segura si no se trabaja tanto en México como en Estados Unidos, aseguró el Gobernador Américo Villarreal Anaya.
Al entregar la Estación Segura Valadeces en el municipio de Díaz Ordaz, una de las cuatro instalaciones en la frontera con una inversión total de 223 millones de pesos, el mandatario estatal destacó que Tamaulipas trabaja en la vigilancia y la movilidad segura en la zona Ribereña.
Manifestó que la coordinación es el cuarto eje que la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto para el éxito de su estrategia de seguridad y paz, por lo que Tamaulipas ha planteado una estrategia integral que empieza con el fortalecimiento de la Guardia Estatal como corporación, la atención cotidiana y permanente, la coyuntura a través de las Mesas de Construcción de Paz.
La estrategia contempla la adquisición de equipo moderno y de vanguardia, el impulso a la infraestructura que eleva la presencia en el territorio.
Lee también Rescatan a 14 personas privadas de la libertad en Ciudad Juárez; detienen a ocho presuntos responsables
"Aportando un papel decisivo, se marca la construcción de Estaciones Seguras que tenemos diseminadas en la carretera del estado, en algunas partes a 50 km cada una de ellas, y como ya se señaló aquí, en esta (carretera) ribereña, una cada 25 kilómetros, para mejorar las oportunidades de tránsito y comercio".
[Publicidad]
Estas cuatro estaciones son la primera fase de 15: la de Reynosa Norte, otra a la altura de Miguel Alemán, está en la que nos encontramos y la de Camargo, que fue, por cierto, la estación que la presidenta Claudia Sheinbaum visitó en enero de este año.
"Se trata de que se vigile cada kilómetro de la carretera, se atienda a la población y que el despliegue sea prácticamente permanente, y todo esto es con la intención de que tengamos cada vez una mejor calidad y oportunidad de vida todos los que habitamos en esta gran nación que es México y en este gran territorio que es Tamaulipas", puntualizó.
Las Estaciones Seguras están ubicadas en terrenos de 2 mil 500 metros cuadrados, cada una con 536 metros cuadrados de construcción, proyectadas a lo largo de toda la franja fronteriza de Tamaulipas, con el objetivo de garantizar presencia institucional permanente.
[Publicidad]
Localizan restos óseos en Comondú, Baja California Sur; urgen muestras de ADN para identificar a 16 personas
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Entra en vigor el arancel de 25% de EU a productos brasileños; el gigante sudamericano estudia cómo responder, pero baja el tono
Mundo
OMS reporta más de mil muertes por brote de ébola en el Congo y Uganda; hay 2 mil 473 casos confirmados del virus
Nación
La mañanera de Sheinbaum, 22 de julio, minuto a minuto
Techbit
Samsung Unpacked 2026: precios del Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8 en México
Impresa
Portada El Gráfico | Miércoles 22 de Julio de 2026
Historias
¿Te acuerdas? LCDLFMX4 revive el pasado de Yahir junto a Martha Higareda hace más de 20 años
Historias
Horóscopos de HOY: PISCIS, no te enganches con la envidia ni con las malas vibras
La Roja
¡No sean m....! Abandonan el cadáver de un bebé en calles de Naucalpan