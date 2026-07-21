Pachuca.- Tras ser detenidos en un operativo de fuerzas federales, una decena de sujetos fueron sentenciados a 10 años de prisión por posesión ilícita de 70 mil litros de hidrocarburo, delito cometido en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional, las investigaciones se iniciaron luego de que, en la localidad de Teocalco, municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional, detuvieron a diez personas: Rodolfo N, Marco N, Roberto N, José N, Ricardo N, Miguel N, Jonathan N, Iván N, Víctor N y Alberto N, quienes fueron sorprendidos en posesión de 70 mil litros de hidrocarburo.

Se informó que durante el operativo las autoridades aseguraron 208 metros de manguera de alta presión, tres vehículos, dos armas de fuego, tres cargadores, 31 cartuchos útiles y ocho teléfonos celulares. Tanto el combustible como los demás objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Con ello se iniciaron las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público Federal y, mediante un procedimiento abreviado ante un juez de control, se dictó sentencia condenatoria. Además de los 10 años de prisión, cada uno de los sentenciados deberá pagar una multa de un millón 85 mil 700 pesos.

El robo de combustible es uno de los delitos de mayor incidencia en la región sur de Hidalgo, donde se ubica el municipio de Tlaxcoapan. Esta demarcación, junto con Tula, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Tetepango y Tepetitlán, concentra un alto número de casos relacionados con el robo y manejo ilícito de hidrocarburos.

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