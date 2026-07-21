No hay mejor embajador para Hublot que alguien cuya carrera parece desafiar constantemente el cronómetro. Kylian Mbappé ha construido su leyenda a partir de la velocidad, la precisión y la confianza en sí mismo, tres atributos que ahora traslada a una pieza concebida conjuntamente con la manufactura suiza. El resultado es el Big Bang Reloaded Kylian Mbappé, la primera edición limitada creada junto al futbolista francés desde que comenzó su relación con la marca en 2018, una colaboración que trasciende el simple ejercicio de poner un nombre célebre en la esfera para convertirse en una auténtica declaración de identidad.

Bang Reloaded Kylian Mbappé. Foto: Hublot

Trust Yourself

La pieza llega en un momento simbólico para el delantero. Se cumplen diez años de su primer gol como profesional y una trayectoria que lo ha consolidado como uno delos grandes referentes del fútbol mundial. Ese espíritu de evolución constante es precisamente el hilo conductor del reloj. El mensaje “Trust Yourself”, grabado en el bisel a las seis en punto, resume una filosofía que Mbappé ha convertido en sello personal: confiar en el propio talento, asumir riesgos y avanzar sin mirar atrás. Más que un lema, es el concepto alrededor del cual gira todo el diseño.

Bang Reloaded Kylian Mbappé. Foto: Hublot

“Colaborar con Hublot en la creación de este reloj me ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre mi trayectoria, cada partido, cada gol y cada momento importante”, explica Mbappé. “Es más que un reloj. Transmite un mensaje que aplico en mi vida: confía en ti mismo, aprovecha las oportunidades y crea tu propio camino”. El futbolista añade que el número 10, protagonista de la pieza, representa tanto su identidad en el terreno de juego como su número de la suerte, mientras que la combinación del blanco y el oro simboliza pureza y ambición.

Guiños a Mbappé

Visualmente, el Big Bang Reloaded conserva el ADN más reconocible de la colección, aunque introduce un lenguaje estético claramente vinculado al universo del delantero francés. La caja de 44 milímetros combina cerámica blanca pulida con oro King Gold de 18 quilates, una aleación propia de Hublot cuya tonalidad cálida establece un interesante contraste con el blanco dominante del conjunto. Elemblemático bisel con seis tornillos en forma de H incorpora el grabado “Trust Yourself”, mientras que el número 10 aparece destacado en tono King Gold como uno de los elementos centrales de la composición.

Bang Reloaded Kylian Mbappé. Foto: Hublot

La esfera esqueletada, acabada en rutenio gris antracita con detalles blancos, deja al descubierto buena parte de la arquitectura mecánica del reloj. Hublot aprovecha esta construcción abierta para enfatizar el carácter técnico de uno de sus movimientos estrella: el calibre de manufactura Unico HUB1280, un cronógrafo flyback automático con rueda de pilares visible desde la esfera y una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas. Cinco innovaciones patentadas, entre ellas su embragueoscilante y el sistema de cronógrafo antivibración, convierten al Unico en uno de los movimientos más representativos de la casa, tanto por su sofisticación técnica como por su personalidad visual.

Bang Reloaded Kylian Mbappé. Foto: Hublot

Los detalles cromáticos también responden a una narrativa personal. El blanco representa la pureza con la que Mbappé afronta cada desafío, mientras que el King Gold simboliza la ambición que ha marcado su carrera desde sus primeros pasos como profesional. La pieza se entrega con dos correas intercambiables mediante el sistema One Click: una de tejido con cierre de Velcro en tono King Gold y otra de caucho blanco y negro, ambas personalizadas con el monograma KM en el interior.

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Esencia de Mbappé

Para Julien Tornare, CEO de Hublot, el reloj sintetiza la esencia del futbolista: “Kylian encarna la aceleración explosiva, la precisión en la toma de decisiones y el coraje para asumir la responsabilidad cuando más importa. Con este primer reloj desarrollado junto a él plasmamos su filosofía: ‘Trust Yourself’, unas palabras que hablan a toda una generación”.

Limitado a solo 200 ejemplares, el Big Bang Reloaded Kylian Mbappé no pretende ser únicamente una edición especial asociada a una estrella del deporte. Representa la consolidación de una relación de ocho años entre Hublot y uno de los atletas más influyentes de su generación, pero también una demostración de cómo la manufactura sigue utilizando la relojería como vehículo para contar historias personales. En este caso, la de un futbolista que ha convertido la confianza en sí mismo en una forma de competir y que ahora encuentra en el Big Bang un nuevo lenguaje para expresar esa misma filosofía dentro y fuera del campo.

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